Koprčani še tretjič zapored brez zmage

Radomljani, ki so v uvodnih dveh krogih spomladanskega dela remizirali proti Gorici in Muri, so vsaj začasno skočili na osmo mesto. Koprčani, ki jih tokrat zaradi kazni ni vodil Zoran Zeljković, pa so za zdaj četrti. Prvih 20 minut tekme na Bonifiki ni prineslo posebej razburljive predstave. A v 25. minuti je Koper ostal na igrišču z igralcem manj, saj je Omar Correia takrat zaradi prekrška dobil še drugi rumeni karton in posledično rdečega. Radomljani so številčno prednost unovčili v 42. minuti. Takrat je Rudi Požeg Vancaš naredil napako in žogo podal proti Maju Mittendorferju, a jo je prestregel Ester Sokler, ki je nato prišel sam pred Adnana Golubovića in ga premagal za 1:0. Ob koncu polčasa so imeli svojo priložnost tudi Koprčani, vendar po kotu Andrej Kotnik ni bil uspešen s strelom z glavo. So pa Koprčani odločno začeli drugi polčas in v 51. minuti tudi izenačili, potem ko je po podaji Luke Vešnerja Tičića z desne strani v osrčju kazenskega prostora iz prve streljal Kotnik in z nizkim strelom matiral Emila Velića. Štiri minute pozneje so bili Radomljani spet v prednosti, ko je po podaji z desne strani z glavo spet zadel Sokler. Malce pozneje je Velić posredoval po prostem strelu Kopra, slednji pa je malce zagrozil tudi v 70. minuti, vendar so bili zaporedni streli v isti akciji preslabi za novo spremembo izida.