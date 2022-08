Koprčani slavili zmago na primorskem derbiju

Primorski obračun je postregel z izenačeno predstavo, v kateri je boljši vtis večji del tekme pustila domača zasedba Mirana Srebrniča, toda na koncu so se veselili Koprčani. Novogoričani so pogumno vstopili v boj s podprvaki in pokalnimi prvaki, nenazadnje je že v tretji minuti Jošt Urbančič zaposlil koprskega vratarja Adnana Golubovića. Sicer sta bili ekipi bolj ali manj enakovredni, za odtenek konkretnejši Novogoričani so grozili pred vrati še v 15. minuti, v 24. pa je Žan Leban, ki je zgrešil tudi ob koncu polčasa, s strelom z desne strani iz bližine zadel prečko.

Prečko pa so zatresli tudi gosti po zaslugi Kaheema Parrisa, ki je sprožil malce izven kazenskega prostora v 12. minuti, že pred tem je isti igralec v četrti minuti prvič streljal, takrat pa je Uroš Likar žogo ujel. V 39. minuti pa so izbranci Zorana Zeljkovića povedli. Po podaji Luke Vešnerja Tičića iz kota z leve strani je Žan Žužek z glavo žogo podaljšal na drugo vratnico, tam pa jo je v mrežo pospravil Ivan Novoselec.

V 51. minuti je nase opozoril najboljši igralec dosedanjega dela prvenstva Andrej Kotnik, ki je sprožil malce z desne, Likar pa je bil pripravljen. Le minuto pozneje pa so domači izenačili, pred vrati se je najbolje znašel Nejc Mevlja, ki je preusmeril žogo v mrežo po podaji Alena Krajnca. V 57. minuti je poskusil še Denis Cerovec z glavo, Golubović pa je odlično posredoval.