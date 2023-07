Koprčani v prvem krogu premagali Olimpijo

Joao Henriques, strateg gostov, ki so se sredo tedna prebili v drugi krog kvalifikacij za ligo prvakov, je pred nadaljevanjem nastopov na dveh frontah dodobra premešal začetno enajsterico. Kljub temu so imeli v prvem delu premoč gostje, a brez prave nevarnosti.

V osrednjem obračunu uvodnega kroga nove sezone državnega prvenstva so se branilci naslova podali na vselej vročo Bonifiko. Na koncu so se po boljši predstavi v drugem polčasu prve zmage veselili Koprčani.

Nadaljevanje je sprva postreglo s pritiskom gostov, toda tudi iz nekaj zaporednih kotov prave priložnosti ni bilo. Precej bolje pa je nato prekinitev izkoristil Koper. V 59. minuti je Omladič iz kota natančno podal, pred vrati pa je neodločenost Vidovška in obrabe s strelom z glavo izkoristil Nardin Mulahusejnović .

V drugem delu prvega polčasa je Koper vzpostavil ravnotežje in bil tudi nevaren. Vratarja Matevža Vidovška je najbolj ogrožal Nik Omladič , a je žogo po njegovih dveh strelih vratar Olimpije ukrotil.

Po prejetem zadetku so gostje v igro poslali tudi Svita Sešlarja in Timija Maxa Elšnika, a ni pomagalo. Ljubljančani so imeli jalovo terensko premoč, domači pa bi po protinapadu Timotheja Nkade v 75. minuti celo lahko povišali prednost.

Olimpiji tudi v zadnji četrtini tekme ni uspelo sestaviti konkretnejše akcije, domači pa so piko na i postavili v 88. minuti. Nkada je krenil v podoben prodor kot dobrih deset minut prej, a ga je bolje končal, saj je žoga tudi zaradi posredovanja Marcela Ratnika spremenila smer in končala za hrbtom Vidovška.

Olimpijo je ta gol le prebudil in na začetku sodnikovega dodatka je Sešlar z glavo znižal na 1:2, vendar je nato gostom zmanjkalo časa za morebitno izenačenje.

V naslednjem krogu bo Koper 29. julija gostil Kalcer Radomlje, Olimpija bo ta dan na prvi domači tekmi gostila novince v prvi ligi Rogaško.

Izidi, 1. krog:

Mura - Domžale 2:3 (2:1)

Bravo - Rogaška 2:0 (1:0)

Koper - Olimpija 2:1 (0:0)