Koprčani vodili, na koncu pa so se morali zadovoljiti s točko proti Radomljam

Čeprav so Radomljani pokazali kar dobro predstavo proti Kopru, so še v petem krogu zapovrstjo ostali brez zmage. Mlinarji so bili dobršen del tekme boljši tekmec, a na koncu kljub igralcu več vpisali "le" točko. Radomlje so ostale sedme, Koper pa je vsaj začasno tretji.
Koper je imel po slabih treh minutah prvo resno priložnost na tekmi, ko je Kamil Manseri prišel pred Sama Pridgarja, vendar je bil slednji na mestu. Šest minut pozneje so domači celo zadeli, po lepi podaji Andreja Pogačarja za hrbet domače obrambe se je veselil Nino Kukovec, a le za kratek čas, saj so sodniki zadetek razveljavili zaradi domnevnega predhodnega prekrška Kukovca.
Izbranci Jugoslava Trenčovskega so imeli v teh trenutkih terensko pobudo, posebej nevarni pa vseeno niso bili. Zato pa je v 32. minuti Luka Kušić s strelom z glavo resno ogrozil Metoda Jurharja, a se je koprski vratar izkazal. V 36. so po dolgem času nase spet opozorili tudi Koprčani, Isaac Matondo je streljal s približno 20 metrov, Pridgar pa je žogo odbil.
Slednji je malce zatem naredil napako in žogo pred svojimi vrati podal koprskemu napadalcu Tomiju Juriću, a je slednjemu ni uspelo nadzorovati, tako da se je od njega spet odbila do Pridgarja. Njegovi soigralci v polju pa so se do konca polčasa trudili še kaj postoriti v napadu, toda Primorci so bili strnjeni v obrambi.
Gostujoči strateg Zoran Zeljković se je na začetku drugega polčasa odločil za tri menjave in Koprčani so imeli takoj lepo priložnost s prostega strela s približno 20 metrov, izvedel ga je Tomi Jurić, Pridgar pa je bil na mestu.
So pa znova tudi domači takoj vrnili s podobno mero, ko je z roba kazenskega prostora poskusil Matej Mamić, v 50. minuti pa je imel odprt strel še Kušić in za malo zgrešil cilj. So pa dotlej boljši gostitelji v 54. minuti doživeli udarec, saj je zaradi poškodbe mišice moral iz igre kapetan in vezist Ognjen Gnjatić.
V 60. minuti je Josip Iličić s preigravanjem prišel do strela malce z desne strani v kazenskem prostoru, toda žogo poslal malce mimo nasprotne vratnice. Je pa Koper v teh trenutkih zaigral odločneje in v 65. minuti tudi povedel. Z desne strani je na drugo vratnico podal Iličić, Matondo pa je z glavo natančno meril za 1:0.
Dve minuti pozneje je Iličić izvrstno zaposlil še Tomija Jurića, ki je bil sam pred Pridgarjem, a malce preveč ležerno končal akcijo, tako da je domači vratar lahko posredoval. Takoj zatem je obranil še poskus Andraža Ruedla. Toda Koper je v 72. minuti ostal brez Aljaža Zalaznika, ki je po prekršku in pregledu posnetka dobil rdeči karton.
Radomlje so to številčno prednost takoj unovčile, ko je Jaša Martinčič zadel z nizkim strelom s 15 metrov, Stanislav Krapuhin pa je imel v 83. minuti priložnost še za vodstvo, toda Jurhar je znova izvrstno posredoval, tako kot minuto zatem. Tik pred koncem je Mark Pabai blokiral še strel Martinčiča z dobrih 10 metrov.
Prva liga Telemach, 13. krog, izid:
Kalcer Radomlje - Koper 1:1 (0:0)
Martinčič 75.; Matondo 65.
