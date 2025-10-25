Koprčani vodili, na koncu pa so se morali zadovoljiti s točko proti Radomljam

Koper je imel po slabih treh minutah prvo resno priložnost na tekmi, ko je Kamil Manseri prišel pred Sama Pridgarja , vendar je bil slednji na mestu. Šest minut pozneje so domači celo zadeli, po lepi podaji Andreja Pogačarja za hrbet domače obrambe se je veselil Nino Kukovec , a le za kratek čas, saj so sodniki zadetek razveljavili zaradi domnevnega predhodnega prekrška Kukovca.

Čeprav so Radomljani pokazali kar dobro predstavo proti Kopru, so še v petem krogu zapovrstjo ostali brez zmage. Mlinarji so bili dobršen del tekme boljši tekmec, a na koncu kljub igralcu več vpisali "le" točko. Radomlje so ostale sedme, Koper pa je vsaj začasno tretji.

Nogometaši Kopra so povedli v 65. minuti, ko je bil natančen Isaac Matondo. A že 10 minut pozneje je končni izid tekme Raodmlje - Koper z izenačujočim zadetkom za 1:1 postavil Jaša Martinčič.

Izbranci Jugoslava Trenčovskega so imeli v teh trenutkih terensko pobudo, posebej nevarni pa vseeno niso bili. Zato pa je v 32. minuti Luka Kušić s strelom z glavo resno ogrozil Metoda Jurharja, a se je koprski vratar izkazal. V 36. so po dolgem času nase spet opozorili tudi Koprčani, Isaac Matondo je streljal s približno 20 metrov, Pridgar pa je žogo odbil.

Slednji je malce zatem naredil napako in žogo pred svojimi vrati podal koprskemu napadalcu Tomiju Juriću, a je slednjemu ni uspelo nadzorovati, tako da se je od njega spet odbila do Pridgarja. Njegovi soigralci v polju pa so se do konca polčasa trudili še kaj postoriti v napadu, toda Primorci so bili strnjeni v obrambi.

Gostujoči strateg Zoran Zeljković se je na začetku drugega polčasa odločil za tri menjave in Koprčani so imeli takoj lepo priložnost s prostega strela s približno 20 metrov, izvedel ga je Tomi Jurić, Pridgar pa je bil na mestu.

So pa znova tudi domači takoj vrnili s podobno mero, ko je z roba kazenskega prostora poskusil Matej Mamić, v 50. minuti pa je imel odprt strel še Kušić in za malo zgrešil cilj. So pa dotlej boljši gostitelji v 54. minuti doživeli udarec, saj je zaradi poškodbe mišice moral iz igre kapetan in vezist Ognjen Gnjatić.

V 60. minuti je Josip Iličić s preigravanjem prišel do strela malce z desne strani v kazenskem prostoru, toda žogo poslal malce mimo nasprotne vratnice. Je pa Koper v teh trenutkih zaigral odločneje in v 65. minuti tudi povedel. Z desne strani je na drugo vratnico podal Iličić, Matondo pa je z glavo natančno meril za 1:0.

Dve minuti pozneje je Iličić izvrstno zaposlil še Tomija Jurića, ki je bil sam pred Pridgarjem, a malce preveč ležerno končal akcijo, tako da je domači vratar lahko posredoval. Takoj zatem je obranil še poskus Andraža Ruedla. Toda Koper je v 72. minuti ostal brez Aljaža Zalaznika, ki je po prekršku in pregledu posnetka dobil rdeči karton.

Radomlje so to številčno prednost takoj unovčile, ko je Jaša Martinčič zadel z nizkim strelom s 15 metrov, Stanislav Krapuhin pa je imel v 83. minuti priložnost še za vodstvo, toda Jurhar je znova izvrstno posredoval, tako kot minuto zatem. Tik pred koncem je Mark Pabai blokiral še strel Martinčiča z dobrih 10 metrov.

Prva liga Telemach, 13. krog, izid:

Kalcer Radomlje - Koper 1:1 (0:0)

Martinčič 75.; Matondo 65.