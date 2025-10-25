Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Koprčani vodili, na koncu pa so se morali zadovoljiti s točko proti Radomljam

Domžale, 25. 10. 2025 16.57 | Posodobljeno pred 32 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , A.V.
Komentarji
0

Nogometaši Kalcerja iz Radomelj in Kopra so se v Domžalah v 13. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:0). Goste je v 65. minuti vodstvo popeljal Matondo, za Radomljane pa je v 75. minuti izid poravnal Martinčič.

Čeprav so Radomljani pokazali kar dobro predstavo proti Kopru, so še v petem krogu zapovrstjo ostali brez zmage. Mlinarji so bili dobršen del tekme boljši tekmec, a na koncu kljub igralcu več vpisali "le" točko. Radomlje so ostale sedme, Koper pa je vsaj začasno tretji.

Koper je imel po slabih treh minutah prvo resno priložnost na tekmi, ko je Kamil Manseri prišel pred Sama Pridgarja, vendar je bil slednji na mestu. Šest minut pozneje so domači celo zadeli, po lepi podaji Andreja Pogačarja za hrbet domače obrambe se je veselil Nino Kukovec, a le za kratek čas, saj so sodniki zadetek razveljavili zaradi domnevnega predhodnega prekrška Kukovca.

Nogometaši Kopra so povedli v 65. minuti, ko je bil natančen Isaac Matondo. A že 10 minut pozneje je končni izid tekme Raodmlje - Koper z izenačujočim zadetkom za 1:1 postavil Jaša Martinčič.
Nogometaši Kopra so povedli v 65. minuti, ko je bil natančen Isaac Matondo. A že 10 minut pozneje je končni izid tekme Raodmlje - Koper z izenačujočim zadetkom za 1:1 postavil Jaša Martinčič. FOTO: Damjan Žibert

Izbranci Jugoslava Trenčovskega so imeli v teh trenutkih terensko pobudo, posebej nevarni pa vseeno niso bili. Zato pa je v 32. minuti Luka Kušić s strelom z glavo resno ogrozil Metoda Jurharja, a se je koprski vratar izkazal. V 36. so po dolgem času nase spet opozorili tudi Koprčani, Isaac Matondo je streljal s približno 20 metrov, Pridgar pa je žogo odbil.

Slednji je malce zatem naredil napako in žogo pred svojimi vrati podal koprskemu napadalcu Tomiju Juriću, a je slednjemu ni uspelo nadzorovati, tako da se je od njega spet odbila do Pridgarja. Njegovi soigralci v polju pa so se do konca polčasa trudili še kaj postoriti v napadu, toda Primorci so bili strnjeni v obrambi.

Gostujoči strateg Zoran Zeljković se je na začetku drugega polčasa odločil za tri menjave in Koprčani so imeli takoj lepo priložnost s prostega strela s približno 20 metrov, izvedel ga je Tomi Jurić, Pridgar pa je bil na mestu.

So pa znova tudi domači takoj vrnili s podobno mero, ko je z roba kazenskega prostora poskusil Matej Mamić, v 50. minuti pa je imel odprt strel še Kušić in za malo zgrešil cilj. So pa dotlej boljši gostitelji v 54. minuti doživeli udarec, saj je zaradi poškodbe mišice moral iz igre kapetan in vezist Ognjen Gnjatić.

V 60. minuti je Josip Iličić s preigravanjem prišel do strela malce z desne strani v kazenskem prostoru, toda žogo poslal malce mimo nasprotne vratnice. Je pa Koper v teh trenutkih zaigral odločneje in v 65. minuti tudi povedel. Z desne strani je na drugo vratnico podal Iličić, Matondo pa je z glavo natančno meril za 1:0.

Dve minuti pozneje je Iličić izvrstno zaposlil še Tomija Jurića, ki je bil sam pred Pridgarjem, a malce preveč ležerno končal akcijo, tako da je domači vratar lahko posredoval. Takoj zatem je obranil še poskus Andraža Ruedla. Toda Koper je v 72. minuti ostal brez Aljaža Zalaznika, ki je po prekršku in pregledu posnetka dobil rdeči karton.

Radomlje so to številčno prednost takoj unovčile, ko je Jaša Martinčič zadel z nizkim strelom s 15 metrov, Stanislav Krapuhin pa je imel v 83. minuti priložnost še za vodstvo, toda Jurhar je znova izvrstno posredoval, tako kot minuto zatem. Tik pred koncem je Mark Pabai blokiral še strel Martinčiča z dobrih 10 metrov.

Prva liga Telemach, 13. krog, izid:
Kalcer Radomlje - Koper 1:1 (0:0)
Martinčič 75.; Matondo 65.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet prva liga telemach kalcer radomlje koper
Naslednji članek

Eden najstarejših angleških nogometnih klubov v stečaju

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306