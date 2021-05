Koprčani z lepo prednostjo v boju za obstanek v prvi ligi

Novomeščani, ki bodo prihodnje leto praznovali stoletnico, so si želeli to storiti v prvoligaški konkurenci. Toda drugouvrščena ekipa 2. SNL se je na prvi tekmi dodatnih kvalifikacij na domačem igrišču znašla pred težko nalogo proti v zadnji sezoni predzadnji ekipi Prve lige Telekom Slovenije. Favorizirani Koprčani bodo namreč povratno tekmo, ki bo v sredo ob 20. uri na Bonifiki, začeli s prednostjo dveh golov, ki so si jo priigrali v drugem polčasu obračuna na Portovalu.

Koprčani, ki so igrali brez kaznovanega Gorana Jozinovića, so imeli v uvodu nekaj polpriložnosti, v 12. pa je sam pred koprskega vratarja Davida Adama prišel Kaheem Parris, toda najboljši strelec druge lige je na koncu zelo slabo zadel žogo, tako da je priložnost za vse pogumnejšo Krko splavala po vodi. Jamajčan je slabo streljal tudi v 18. minuti z 18 metrov.

V 22. minuti je pri Koprčanih Mihail Caimacov s "škarjicami" s slabih desetih metrov žogo poslal mimo gola, na drugi strani pa je kmalu zatem iz ugodnega položaja znotraj kazenskega prostora zgrešil cilj Lovro Vrandečič.

Favoriziranemu Kopru sicer ni uspelo vzpostaviti prevlade, Dolenjci, ki jih vodi Zoran Zeljković, so bili celo konkretnejši, toda v 29. minuti so imeli Koprčani vseeno najlepšo priložnost dotlej, a je dvoboj s Caimacovom dobil domači čuvaj mreže Denis Pintol. Ta je v 31. minuti brez težav ukrotil tudi poskus Dareta Vršiča od daleč, kar je bila zadnja resnejša akcija prvega dela.

Anis Jašaragić je v uvodnih trenutkih drugega polčasa prišel do strela v kazenskem prostoru, a je malce z leve strani žogo poslal v vratarja Adama. Sledilo je obdobje brez posebnih nevarnosti za ena ali druga vrata, v 64. minuti pa so Koprčani prišli do najstrožje kazni, ko je Mitja Viler ob podaji z leve strani v roko zadel Luko Kambiča. Z bele pike je bil natančen Nardin Mulahusejnović.

Tri minute pozneje so Koprčani, ki jih po slovesu Rodolfa Vanolija vodi Nedžad Okčić, vodstvo podvojili, Matej Palčič je podal z desne pred gol, kjer je žogo v mrežo preusmeril Stefan Stevanović. Zatem so Primorci bolj ali manj samo nadzorovali potek tekme, v 85. minuti pa je vendarle do novega strela prišel Parris, a mu iz bližine spet ni uspelo matirati Adama. Že v sodniškem dodatku je Adam ukrotil še močan strel Marka Brekala.