Koprčani na Norveškem prejeli kar sedem zadetkov

Nogometaši Kopra so na prvi tekmi 2. kroga konferenčne lige v Stavangerju pri Vikingu visoko izgubili z 0:7 (0:1). Koprčani v norveško naftno središče na jugozahodu države niso prišli v vlogi favorita, nenazadnje je to nakazovala že tržna vrednost ekip, ki je bila za več kot 20 milijonov evrov v korist Vikinga. Čeprav se pogosto zgodi, da takšen podatek niti ni posebej pomemben, pa se je danes razlika pokazala precej očitno. Povratna tekma bo čez en teden ob 20.00 v Kopru.

Trening Kopra pred obračunom z Vikingom FOTO: FC Koper icon-expand

Domača zasedba je od začetka napadala, Koprčanom sicer dovolila nekaj prebliskov, a večinoma imela vse vajeti v svojih rokah in si tako praktično že priigrala 3. kvalifikacijski krog, kjer jo čaka bolgarska zasedba Černo More ali turški Istanbul Bašakšehir. Norvežani so od prve minute silovito pritisnili proti vratom Kopra, nanizali kar nekaj nevarnih akcij, tako da je imel Metod Jurhar hitro precej dela, v šesti minuti pa so tudi povedli, ko je Joe Bell žogo vrnil na vrh kazenskega prostora, od koder je Sander Svendsen matiral koprskega vratarja. Čeprav so imeli Koprčani tudi v naslednjih minutah velike težave z gradnjo napadov, pa so v 19. le prišli do lepe priložnosti, ki jo je z malce premalo natančnim strelom zaključil Isaac Matondo. V 20. minuti se je za strel z več kot 20 metrov odločil Deni Jurić in zadel prečko.

Nogometaši Kopra so pred tem v prvem krogu ugnali sarajevski Željezničar FOTO: FC Koper icon-expand

Že v 27. minuti pa je iz igre odšel izkušeni Josip Iličić, nadomestil ga je Toni Domgjoni. Malce zatem je moral spet posredovati Jurhar po poskusu Henrika Heggheima, koprski vratar pa se je znova izkazal v 31. minuti, ko je ustavil še strel Rubena Alteja iz bližine. Domgjoni je na drugi strani poskusil v 35. minuti, domači vratar je bil na mestu, tako kot po strelu Jurića z roba kazenskega prostora v 40. minuti.

Maj Mittendorfer FOTO: FC Koper icon-expand

V drugem polčasu so domači v 53. minuti zatresli vratnico, tudi sicer so znova odločneje šli v ta del igre in prednost podvojili v 57. minuti, ko je s strelom od daleč Jurharja ugnal Anders Baertelsen. Le nekaj trenutkov pozneje je bilo že 3:0 za Vikin, potem ko je po lepi akciji iz bližine znova zadel Svendsen. Podajalec pri tretjem golu Zlatko Tripić je v 68. minuti zadel za 4:0, ko so domači znova brez posebnih težav kombinirali v kazenskem prostoru gostov. Maj Mittendorfer je v 77. minuti zakrivil še enajstmetrovko, tako da je zasedba iz Stavangerja povedla že s 5:0. Strelec z bele pike je bil Hilmir Mikkaelsson.

