Koprčanom pripadel primorski obračun

Koprčani so po tem, ko so minuli konec tedna spomladanski del lige odprli z visoko zmago proti Bravu in mu nasuli pol ducata golov, tokrat v goste sprejeli Primorje, ki je bilo po odstopu Domžal v 19. krogu prosto. V tej sezoni sta obe ekipi dobili po eno medsebojno tekmo, tudi tokratna je bila precej izenačena, toda na koncu so vseeno tri točke odnesli kanarčki, ki ostajajo drugi na lestvici. Primorje je zadnje, deveto.

Primorje je v Koper prišlo brez kaznovanega Eliana Demirovića in Sandra Jovanovića, ki mu ga je za drugi del sezone posodil prav Koper, saj je zbolel, od novincev pa je začel le Macky Bagnack, medtem ko sta Patrik Mohorović in Luka Štor začela na klopi. V kadru ni bilo niti še Luce Šantorja. Na drugi strani je Zoran Zeljković začel z enako enajsterico kot proti Bravu.

Ajdovci so tekmo dobro odprli, bili konkretnejši, v 14. minuti pa je Žan Bešir malce premalo natančno streljal. Dve minuti pozneje pa so tudi domači izpeljali prvo resnejšo akcijo, ki jo je tudi premalo natančno končal Josip Iličić. Zelo nevaren je bil poskus Briana Oddeija v 21. minuti, ko je le za malenkost zgrešil z roba kazenskega prostora. Kljub temu, da je Koper zaigral nekoliko bolje, pa so Ajdovci še naprej prihajali do zaključnih strelov, ki pa so jih večinoma domači blokirali. V prvem polčasu so tako več poskušali gosti, a ne eni ne drugi ekipi ni uspelo sprožiti strela v okvir vrat.

Zato pa so gostitelji ajdovsko mrežo zadeli že kmalu po začetku drugega polčasa, ko je po kotu Iličića z desne strani z glavo zadel Maj Mittendorfer. Ajdovci, ki so še naprej kazali spodbudno predstavo, so bili blizu izenačenju v 52. minuti, ko je le za malenkost znova zgrešil Bešir, v 58. minuti pa so tudi zadeli za 1:1. Svoj sedmi gol v sezoni je dosegel Roger Murillo, ko je z glavo unovčil Beširjevo podajo z desne strani kazenskega prostora.