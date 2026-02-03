Naslovnica
Nogomet

Koprčanom pripadel primorski obračun

Koper, 03. 02. 2026 20.12 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
S.V. STA
FC Koper

Nogometaši Kopra so v 20. krogu Prve lige Telemach premagali Primorje z 2:1. Koprčani so se z zmago na drugem mestu približali vodilnim Celjanom na sedem točk zaostanka.

Koprčani so po tem, ko so minuli konec tedna spomladanski del lige odprli z visoko zmago proti Bravu in mu nasuli pol ducata golov, tokrat v goste sprejeli Primorje, ki je bilo po odstopu Domžal v 19. krogu prosto. V tej sezoni sta obe ekipi dobili po eno medsebojno tekmo, tudi tokratna je bila precej izenačena, toda na koncu so vseeno tri točke odnesli kanarčki, ki ostajajo drugi na lestvici. Primorje je zadnje, deveto.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Primorje je v Koper prišlo brez kaznovanega Eliana Demirovića in Sandra Jovanovića, ki mu ga je za drugi del sezone posodil prav Koper, saj je zbolel, od novincev pa je začel le Macky Bagnack, medtem ko sta Patrik Mohorović in Luka Štor začela na klopi. V kadru ni bilo niti še Luce Šantorja. Na drugi strani je Zoran Zeljković začel z enako enajsterico kot proti Bravu.

Ajdovci so tekmo dobro odprli, bili konkretnejši, v 14. minuti pa je Žan Bešir malce premalo natančno streljal. Dve minuti pozneje pa so tudi domači izpeljali prvo resnejšo akcijo, ki jo je tudi premalo natančno končal Josip Iličić. Zelo nevaren je bil poskus Briana Oddeija v 21. minuti, ko je le za malenkost zgrešil z roba kazenskega prostora. Kljub temu, da je Koper zaigral nekoliko bolje, pa so Ajdovci še naprej prihajali do zaključnih strelov, ki pa so jih večinoma domači blokirali. V prvem polčasu so tako več poskušali gosti, a ne eni ne drugi ekipi ni uspelo sprožiti strela v okvir vrat.

Zato pa so gostitelji ajdovsko mrežo zadeli že kmalu po začetku drugega polčasa, ko je po kotu Iličića z desne strani z glavo zadel Maj Mittendorfer. Ajdovci, ki so še naprej kazali spodbudno predstavo, so bili blizu izenačenju v 52. minuti, ko je le za malenkost znova zgrešil Bešir, v 58. minuti pa so tudi zadeli za 1:1. Svoj sedmi gol v sezoni je dosegel Roger Murillo, ko je z glavo unovčil Beširjevo podajo z desne strani kazenskega prostora.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V 62. minuti so se domači razveselili novega zadetka, ko je podajo Andraža Ruedla v bližini gola izkoristil Oddei, a bil v prepovedanem položaju, tako da je ostalo pri 1:1. So pa za 2:1 gostitelji zadeli v 70. minuti, ko so izpeljali protinapad, sprva je streljal Iličić, Tony Macan je strel obranil, odbito žogo pa je v prazno mrežo poslal Ruedl, ki je tako dosegel že svoj tretji gol na drugi spomladanski tekmi.

Eden od koprskih novincev Bassirou N'Diaye je v 80. minuti imel priložnost za potrditev zmage, ko je po podaji Lea Rimca prišel sam pred Macana, a je bil ta uspešnejši. Strateg gostov Milan Anđelković je v končnici poskusil s precej napadalnejšo postavitvijo priti do ugodnejšega razpleta, v 92. so rdeče-črni neuspešno zahtevali še enajstmetrovko po padcu Bagnacka, toda do spremembe izida ni več prišlo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izidi, Prva liga Telemach, 20. krog:

Koper - Primorje 2:1 (0:0)
Mittendorfer 47., Ruedl 70.; Murillo 57.

Bravo - Mura -:- (-:-)

Infantino: Državi nikoli ne bi smeli prepovedati igranja nogometa zaradi dejanj političnih voditeljev

