Koprivec se je vrnil domov

Izkušeni 34-letni nogometni vratar Jan Koprivec se je po dolgem času vrnil v tabor edinega primorskega prvoligaša. "Občutki so odlični, končno sem na Bonifiki v vlogi domačina. Res sem zelo vesel in si želim, da bomo napolnili tribune, ker si Koper to zasluži," so bile prve besede vratarja Jana Koprivca, ki se po dolgih letih vrača domov. Koper je zapustil po tisti sezoni, ko je z mladinsko ekipo, v kateri je bil tudi športni direktor Ivica Guberac, osvojil naslov državnih prvakov.