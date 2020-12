Koprov mladinec k Interju

Čeprav je bil dogovor med kluboma formalno sklenjen že novembra, pa so akterji počakali, da je Enej Marsetič, za katerega skrbi ambiciozni menedžer Dejan Kefert,dopolni 16 let, ko je bilo možno podpisati tudi pogodbo. Kefert je mladega Koprčana za agencijo najbolj znanega slovenskega menedžerja Amirja Ružnića spremljal dobri dve leti. Marsetič, ki je produkt Koprove nogometne akademije, je navdušil vodstvo milanskega Interja, ki bo za usluge mladega napadalca rumenim z Bonifike do konca junija nakazalo pol milijona evrov odškodnine. Marsetič je igral za slovensko reprezentanco U15, U16 in tudi že U17. Kot pri mnogih prestopih mladih nogometašev iz Slovenije v tujino, pa bo tudi v njegovem primeru Koper lahko zaslužil še precej več, če bo 16-letni napadalec uspel priti do konca izjemno zahtevne poti po mladinskih kategorijah Interja ...