Koprov napadalec odslej za vodilno moštvo poljske lige

Deni Jurić, rojen v Kogarahu v Avstraliji, je sicer večji del kariere igral na Hrvaškem, na slovenskih zelenicah pa je zastopal Triglav (2018/19) in nazadnje Koper, v katerem je od januarja 2024 pustil velik pečat.

V tej sezoni je na devetih tekmah zadel sedemkrat, skupaj pa je 28-letni napadalec za Koper na 38 tekmah dosegel 20 golov.