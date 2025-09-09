Svetli način
Nogomet

Koprov napadalec odslej za vodilno moštvo poljske lige

Koper, 09. 09. 2025 16.02 | Posodobljeno pred 10 dnevi

Avtor
S.V. , STA
Nogometni klub Koper je sporočil, da bo Deni Jurić kariero nadaljeval na Poljskem pri Wisli iz Plocka. Iz vrst slovenskega prvoligaša so dodali, da bo poljski klub za 28-letnega avstralskega napadalca plačal tudi odškodnino.

Deni Jurić, rojen v Kogarahu v Avstraliji, je sicer večji del kariere igral na Hrvaškem, na slovenskih zelenicah pa je zastopal Triglav (2018/19) in nazadnje Koper, v katerem je od januarja 2024 pustil velik pečat.

V tej sezoni je na devetih tekmah zadel sedemkrat, skupaj pa je 28-letni napadalec za Koper na 38 tekmah dosegel 20 golov.

Koper je danes objavil tudi ime novega vratarja. To bo Muhamed Šahinović, ki se kot posojen igralec poljskega Rakowa seli na Bonifiko. 21-letni bosanski vratar bo za Koper branil vsaj do konca sezone. Koprčani so nadalje objavili, da bo Tim Štrasberger do konca sezone posojen Gorici, Victor Ehibe pa bo igral za Domžale.

Muhamed Šahinović
Muhamed Šahinović FOTO: FC Koper

Domžalčani so na spletni strani zapisali, da so si iz nemškega Ulma do konca sezone izposodili tudi 21-letnega bosanskega napadalca Aleksandra Kahvića. V preteklosti je igral za Crveno zvezdo in OFK Beograd.

gullit
09. 09. 2025 17.01
Zelo dober napadalec je bil Jurić. So pa pripeljali Milana Šikanjića, ki je v drugi ligi Bih v 65 tekmah dosegel 63 golov.
