Cristiano Ronaldo, ki je petkrat prejel zlato žogo (Ballon d'Or), se je približal mejniku 1000 golov v svoji karieri; tokrat je dosegel svoj 987. zadetek, v tej sezoni pa je za Al Nassr v vseh tekmovanjih na 14 tekmah zbral že 11 golov. Ronaldo je v 11. minuti odprl serijo golov, ko je uspešno izvedel enajstmetrovko in žogo poslal v spodnji kot vrat; prekršek za najstrožjo kazen je storil vezist Al Sadda, Mohamed Camara.

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To je bila že 185. enajstmetrovka, ki jo je Ronaldo uspešno realiziral v svoji karieri. Zanimivo je, da se je to zgodilo le štiri dni po tem, ko je z bele točke zgrešil na tekmi savdske profesionalne lige, na kateri je Al Nassr s 1:3 izgubil proti tekmecem iz kluba Al Ahli.

Deset minut pozneje je izenačenje za Al Sadd dosegel Mohammed Waad. Pred koncem prvega polčasa je Ronaldo sicer dosegel še en zadetek za domače, a ga je sodniška ekipa VAR razveljavila zaradi prepovedanega položaja v začetni fazi akcije.

Cristiano Ronaldo se je poslovil od ifgranja za reprezentanco. FOTO: AP

V sodnikovem dodatku prvega polčasa je Al Sadd ostal z igralcem manj, saj je Waad zaradi nevarnega starta prejel neposreden rdeč karton. Zmago za Al Nassr je nato v začetku drugega polčasa zagotovil Joao Felix, ki je mrežo nasprotnika zatresel s strelom s škarjicami.

Ronaldov skupni izkupiček 987 golov vključuje tudi zadetek s tekme 23. oktobra proti Al Faisalyju, ki je sporen: savdska profesionalna liga ga je pripisala portugalskemu napadalcu, medtem ko ga je statistična hiša Opta zabeležila kot avtogol.

Cristiano Ronaldo v dresu Al Nassra. FOTO: Profimedia

Z zmago se je Al Nassr povzpel na peto mesto na lestvici zahodne skupine elitne azijske lige prvakov. Najboljših osem ekip iz obeh skupin (v vsaki je 16 moštev) se bo uvrstilo v osmino finala.