Nogomet

Koren o primerjavah z Yamalom: Vsem je vzor, ampak jaz imam svojo pot

Brdo pri Kranju, 02. 06. 2026 18.51 pred 50 minutami 2 min branja 11

Avtor:
Božidar Bulat Lu.M
Ob drugem zboru slovenske nogometne reprezentance pod vodstvom Boštjana Cesarja je slovenski javnosti v oči še posebej bodlo ime Tian Nai Koren. Mladenič, ki jih še ne šteje 17, bo na pripravljalnih tekmah proti Cipru in Hrvaški dobil prvi okus članskega nogometa na reprezentančni ravni. Mladinski igralec Bruggeja si ob nenehnih primerjavah utira svojo pot, na kateri pa se velikokrat obrne na svojega legendarnega očeta.

Tian Nai Koren velja za eno najsvetlejših imen slovenske nogometne prihodnosti. Mladenič, rojen 31. julija leta 2009, v letošnji sezoni navdušuje v dresu rezervne ekipe belgijskega Bruggeja, kar pomeni, da je pri zelo rosnih letih že okusil nogomet na članski ravni. Priimek Koren je seveda sinonim za uspehe v naši reprezentanci. Tian Nai še ni praznoval svojega prvega rojstnega dne, ko je njegov oče Robert Koren zabil tisti legendarni gol proti Alžiriji na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki. Takratni kapetan slovenske izbrane vrste je dosegel tretji zadatek v zgodovini naših nastopov na mundialu.

Po njegovih stopinjah gre zdaj tudi njegov sin, ki je bil ob nekoliko presenetljivem vpoklicu s strani selektorja Boštjana Cesarja pričakovano in upravičeno navdušen: "Sprva sem bil nekoliko presenečen, potem pa seveda vesel. Ko sem izvedel novico, sem bil skupaj z očetom, veliko sva se pogovarjala o vsem skupaj. Za to, da sem tukaj, sem zelo trdo delal. Na nek način sem pričakoval vpoklic, morda ne tako hitro, a v vsakem primeru sem komaj čakal, da pridem in se dokažem."

Preberi še 'Tian Nai Koren lahko gre po poti Lamina Yamala'

Vpoklic še ne 17-letnega igralca seveda privzdigne marsikatero obrv. Ko je Cesar obelodanil svoj seznam za pripravljalni tekmi s Ciprom in Hrvaško, je seveda moral na nek način obrazložiti svojo odločitev, da v kader priključi tako mladega in na takem nivoju dokaj neizkušenega nogometaša. Selektor je za primer dobre prakse podal Lamina Yamala, ki je pri zelo podobni starosti na zadnjem evropskem prvenstvu odigral ključno vlogo pri končnem slavju Španije.

Primerjave z enim najboljših nogometašev na svetu so seveda nehvaležne, a po drugi strani upravičene. Koren je bil na račun dve leti starejšega Yamala poln hvale, a obenem odločen, da si utira svojo pot: "Težko naju primerjam, saj nimava istih zgodb. On orje ledino za mlade igralce, seveda nam je vsem vzor. Jaz imam svojo pot in kariero. Osredotočam se samo nase in svojo prihodnost."

V fazi razvoja tako mladega igralca je seveda velika prednost ob sebi imeti nekoga tako izkušenega, kot je nekdanji slovenski kapetan. Očetovski nasveti, ki jih lahko poda nogometaš, ki ima izkušnje iz angleškega prvoligaškega nogometa, so zlata vredni: "Rekel mi je, naj bom pogumen in naj nadaljujem s svojim delom na igrišču. Ogromno sva trenirala skupaj, oba verjameva v moj talent, tako da sva popolnoma mirna," je o svojem očetu in njegovih modrostih povedal Koren.

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Amor Fati
02. 06. 2026 19.41
Yamal vzor? Ne se hecat. Čim ti je ta model za vzor, si pogrnil. Če se gremo nogometne vzornike, si vzemi Kokeja za vzor, ker je resnično neverjetno prijazen mozakar, zvest svojemu klubu, zvest svoji druzini, in zvest svojim prijateljem in soigralcem. Neverjetno lepa duša.
Sir Oliver
02. 06. 2026 19.37
Srečno poba in brez poškodb.
Kolllerik
02. 06. 2026 19.36
Samo, da mu ni kakšna moralna propalica z belim dresom všeč. Torej še obstaja upanje... Srečno, Koren
ummax
02. 06. 2026 19.35
Hahaha...a vse to resno. Je prav da smo domoljubi, ampak malo realnosti pa ne škoduje.
Petarda10
02. 06. 2026 19.32
Bo mogu pa mali se velik zganckov popapcat
Petarda10
02. 06. 2026 19.31
Dajte no nehat
M.W.A
02. 06. 2026 19.28
Zato pa nikoli nič od naših, z večjega igrajo igralci zaradi priimkov!!!!!
mackon08
02. 06. 2026 19.21
Pokvarjenci eni, nič nimam proti njemu samo, da je Tomi Horvata pustil izven spiska na račun Korena , bejž no .
Petarda10
02. 06. 2026 19.32
Pa kaksen Horvat pojma nima
janezdollar
02. 06. 2026 19.18
Upam, da se držiš svoje poti…ker že to, da je Yamal vzor mladim, je totalna napaka…
L7
02. 06. 2026 19.15
tia nai tai pai kin faj baj haj fraj.....
