Koren o primerjavah z Yamalom: Vsem je vzor, ampak jaz imam svojo pot

Tian Nai Koren velja za eno najsvetlejših imen slovenske nogometne prihodnosti. Mladenič, rojen 31. julija leta 2009, v letošnji sezoni navdušuje v dresu rezervne ekipe belgijskega Bruggeja, kar pomeni, da je pri zelo rosnih letih že okusil nogomet na članski ravni. Priimek Koren je seveda sinonim za uspehe v naši reprezentanci. Tian Nai še ni praznoval svojega prvega rojstnega dne, ko je njegov oče Robert Koren zabil tisti legendarni gol proti Alžiriji na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki. Takratni kapetan slovenske izbrane vrste je dosegel tretji zadatek v zgodovini naših nastopov na mundialu.

Po njegovih stopinjah gre zdaj tudi njegov sin, ki je bil ob nekoliko presenetljivem vpoklicu s strani selektorja Boštjana Cesarja pričakovano in upravičeno navdušen: "Sprva sem bil nekoliko presenečen, potem pa seveda vesel. Ko sem izvedel novico, sem bil skupaj z očetom, veliko sva se pogovarjala o vsem skupaj. Za to, da sem tukaj, sem zelo trdo delal. Na nek način sem pričakoval vpoklic, morda ne tako hitro, a v vsakem primeru sem komaj čakal, da pridem in se dokažem."

Vpoklic še ne 17-letnega igralca seveda privzdigne marsikatero obrv. Ko je Cesar obelodanil svoj seznam za pripravljalni tekmi s Ciprom in Hrvaško, je seveda moral na nek način obrazložiti svojo odločitev, da v kader priključi tako mladega in na takem nivoju dokaj neizkušenega nogometaša. Selektor je za primer dobre prakse podal Lamina Yamala , ki je pri zelo podobni starosti na zadnjem evropskem prvenstvu odigral ključno vlogo pri končnem slavju Španije.

Primerjave z enim najboljših nogometašev na svetu so seveda nehvaležne, a po drugi strani upravičene. Koren je bil na račun dve leti starejšega Yamala poln hvale, a obenem odločen, da si utira svojo pot: "Težko naju primerjam, saj nimava istih zgodb. On orje ledino za mlade igralce, seveda nam je vsem vzor. Jaz imam svojo pot in kariero. Osredotočam se samo nase in svojo prihodnost."

V fazi razvoja tako mladega igralca je seveda velika prednost ob sebi imeti nekoga tako izkušenega, kot je nekdanji slovenski kapetan. Očetovski nasveti, ki jih lahko poda nogometaš, ki ima izkušnje iz angleškega prvoligaškega nogometa, so zlata vredni: "Rekel mi je, naj bom pogumen in naj nadaljujem s svojim delom na igrišču. Ogromno sva trenirala skupaj, oba verjameva v moj talent, tako da sva popolnoma mirna," je o svojem očetu in njegovih modrostih povedal Koren.