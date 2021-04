Koren: Rad imam Angleže, a navijal bom za Real

"Ne glede na to, da spremljam angleški nogomet in da mi je zelo blizu, bom navijal za Real. To je moj klub že 25 let," pravi nekdanji vezist, ki je dres slovenske izbrane vrste oblekel 61-krat in dosegel pet golov: "Odkar sem nehal igrati za Slovenijo, vsako domačo tekmo spremljam s tribune in sem velik navijač."

Robert Koren pravi, da bo zanimivo videti izločilne boje v Ligi prvakov in meni, da imata največ možnosti Bayern in Real.

Tudi Robert Koren je razočaran nad izkupičkom Slovenije po prvih treh tekmah v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, sploh po tem, ko so fantje začeli z zmago nad svetovnimi podprvaki. "Ko pogledamo lestvico, vidimo, da je še vse odprto. Premagali smo Hrvate, osvojili točke, na katere nismo računali, potem pa izgubili proti Cipru, ko smo pričakovali zmago. Največji problem v tej reprezentanci je, da fantje ne zmorejo obdržati ravni, ki jo na nekaterih tekmah pokažejo."

Za izbrano vrsto, ki se je uvrstila na prvenstvo v Južni Afriki leta 2010, velja, da sta jo krasila veliko srce in dejstvo, da so bili odlični prijatelji. Koren meni drugače, gleda s profesionalnega vidika in trdi, da dobri medsebojni odnosi izven igrišča niso pogoj za odlične rezultate: "Če gredo fantje radi skupaj na kavo ali na sok? To ni tako pomembno. Pomembno je, da si pomagajo na igrišču. Tam mi je povsem vseeno, s kom se družim tudi izven igrišča. Če si kapetan ali nisi, prevzameš svoj del odgovornosti, poznaš svojo nalogo in to poskušaš izpolniti."

Slovensko reprezentanco spremlja. Kaj pa klubski nogomet? "Najbližje mi je angleško prvenstvo. Zanimivo bo videti tudi izločilne boje v Ligi prvakov, kjer se mi zdi, da imata največ možnosti Bayern in Real. Manchester City, vsaj tako deluje, ima še vedno premalo izkušenj v Ligi prvakov, zelo pozitivno pa me je presenetil tudi Porto. Proti Juventusu so igrali izjemno," se četrtfinala veseli 40-letni Korošec.

Za konec nam je poskusil pričarati trenutek, ko kot gost zaigraš na enem najbolj kultnih stadionov na svetu. "Ko igraš na Anfieldu in ko slišiš navijače, gredo kocine pokonci. Meni je bilo všeč, ko sem na tribunah videl starejše in mlajše. Vsi pojejo, zlahka začutiš njihovo strast. Če babica in dedek navijata za en klub, bo za istega navijal tudi vnuk," se spominja gostovanj v Liverpoolu v dresih WBA-ja in Hull Cityja.