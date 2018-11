Korenite spremembe v Bayernu: z odhodom Hoenessa na izhodnih vratih tudi Kovač?

Nekdanji hrvaški selektor je po odličnem vstopu v sezono in sedmim zaporednim zmagam izgubil rdečo nit pri vodenju bavarskega ponosa, nogometaši Bayerna so začeli nizati boleče poraze predvsem v domačem prvenstvu, kjer trenutno zasedajo skromno peto mesto s sedmimi točkami zaostanka za vodilno Borussio iz Dortmunda.



Vse glasnejše so namreč govorice, da naj bi se po koncu sezone v klubu zgodile korenite spremembe, ki bi zajele najožje vodstvo nekdanjega evropskega klubskega prvaka. Ali povedano drugače: predsednik Uli Hoeness, izvršni direktor Karl-Heinz Rummenigge in športni direktor Hasan Salihamidžić bi se poslovili, njihove položaje pa bi zasedli novi ljudje s svežo energijo in novo strategijo, ki bi Bayernu vrnili izgubljeni sijaj. Če so navedbe nemških medijev resnične, bi vlogo prvega moža kluba s Säbener Straße v naslednjem obdobju opravljal legendarni vratar Bavarcev Oliver Kahn, Salihamidžića pa bi na položaju športnega direktorja zamenjal zelo uspešni Max Eberl, ki to vlogo opravlja pri v letošnji sezoni odlični Borussii iz Mönchengladbacha.