Korona uničila nov 'mega' prestop

Si predstavljate napadalni trojček Cristiano Ronaldo - Kylian Mbappe - Neymar? Že drugi in tretji sta strah in trepet za vsako obrambo, ne le v francoskem državnem prvenstvu, ampak tudi širše. Če bi pa omenjenemu dvojcu dodali še nekdanjega člana Sportinga, Manchester Uniteda, madridskega Reala in Juventusa, bi dobili sanjski napad.



Zgodbo o (skorajda) doseženem dogovoru Cristiana Ronalda z vodstvom Paris Saint Germaina prinaša ugledni France Football, ki piše, da je bil 35-letni Portugalec poleti odločen zapustiti 'Staro damo' po nesojenem evropskem prvenstvu, a je v posel posegel zloglasni koronavirus. Posledično smo bili blizu novemu 'mega' prestopu, ki bi zagotovo polnil medijske stolpce po vsem svetu. Da je govora o pregrešno bogatem PSG-ju, pri France Footballu ne dvomijo. Čeprav sta bila svoj čas z brazilskim superzvezdnikom Neymarjem, ko je Ronaldo še zastopal barve madridskega Reala, velika rivala, bi z morebitno združitvijo moči (za)sejala še večji strah v sleherno obrambo nasprotnika.