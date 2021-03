'Koronska kriza' po 15 letih ustavila rast v bundesligi

Nogometaši 1. in 2. bundeslige so se po lanski prekinitvi tekmovanj kot prvi vrnili na zelenice, ko gre za najmočnejša prvenstva v Evropi. Na fotografiji razkuževanje žoge na tekmi drugoligaša Karlsruherja.

V finančnem poročilu za sezono 2019/20 so pri Nemški nogometni ligi (DFL) razkrili, da se je seštevek proračunov 18 klubov v elitni 1. bundesligi zmanjšal za 5,4 odstotka na skupno 3,8 milijarde evrov. Kljub krizi je to še vedno tretja največja številka v zadnjih letih po sezonah 2018/19 in 2017/18. Skupni proračun klubov je naraščal zadnjih 15 let, toda lanski koronski ukrepi in igranje pred praznimi tribunami v zadnjih devetih krogih so se poznali, so pojasnili pri DFL. Dobički od vstopnic so bili tako manjši za 30 odstotkov, lani so klubi na ta način skupno dobili 363 milijonov evrov.

"Nihče ni bil pripravljen na takšen scenarij. Pa tudi ne na ogromne posledice, ki jih ima kriza za šport in nemški nogomet. Kriza se bo močno poznala tudi v letošnji sezoni," je opozoril predsednik DFL Christian Seifert. A najhujše šele prihaja, je še dodal: "To je bila le nevihta, zdaj prihaja pravi orkan."

Po ocenah DFL bi lahko v tej sezoni klubi imeli kar za milijardo evrov manj prometa kot v prejšnji. Kriza se pozna tudi pri finančnih številkah v klubih. V prejšnji sezoni je le osem klubov končalo v zelenem, ostali so imeli izgubo. Leto prej je bilo na pozitivni strani 14 klubov. Kot je še pojasnila DFL, so v Nemčiji klubi prve in druge lige poskrbeli za plačilo 1,4 milijarde evrov davkov, v profesionalnem nogometu pa ima v tej državi zaposlitev skupno 53.000 ljudi.