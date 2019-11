Košarkarji v tretjem bobnu za olimpijske kvalifikacije

Gostitelje olimpijskih kvalifikacij je Izvršni odbor Mednarodne košarkarske zveze (FIBA) določil pred dnevi na zasedanju v Miesu. Države gostiteljice moških kvalifikacij so Kanada (Victoria), Hrvaška (Split), Litva (Kaunas) in Srbija (Beograd), turnirji pa bodo na sporedu od 23. do 28. junija 2020. Žreb skupin bo v sredo, ob 14. uri. Delegacijo Košarkarske zveze Slovenije bodo na žrebu, kot piše na uradni spletni strani KZS, predstavljali predsednik Matej Erjavec, generalni sekretar Rašo Nesterović in direktor moške članske reprezentance Matej Likar . V prvem bobnu so reprezentance Srbije, Grčije, Litve in Rusije. Mesta v šestih kakovostnih skupinah je FIBA določila glede na položaj na svetovni jakostni lestvici po koncu letošnjega svetovnega prvenstva na Kitajskem, kjer Slovenija trenutno zaseda 16. mesto.

Pot v Tokio bo torej lovilo 24 reprezentanc na štirih kvalifikacijskih turnirjih, na vsakem bo nastopilo po šest ekip. V kvalifikacije se je uvrstilo 16 držav na podlagi rezultata na svetovnem prvenstvu, in sicer Srbija, Poljska, Češka, Litva, Italija, Grčija, Rusija, Brazilija, Venezuela, Portoriko, Dominikanska republika, Nemčija, Nova Zelandija, Tunizija, Kanada in Turčija. Še osem reprezentanc pa je prejelo posebna povabila na podlagi njihove uvrstitve na svetovni lestvici. Iz Evrope sta to Slovenija in Hrvaška, iz Afrike Angola in Senegal, iz Amerike Mehika in Urugvaj, iz Azije in Oceanije pa Kitajska in Južna Koreja. Mesto na OI si bodo priigrali zmagovalci posameznih turnirjev.

Na olimpijske igre 2020 v Tokio se je z letošnjega SP uvrstilo sedem reprezentanc: dve iz Evrope (Španija, Francija), dve iz Amerik (ZDA, Argentina), po ena pa iz Oceanije (Avstralija), Afrike (Nigerija) in Azije (Iran). Osma ekipa v Tokiu so gostitelji Japonci.