S Celjani osvojil državni naslov, sedaj se bo preizkusil v Bolgariji

Kosić je nazadnje vodil Domžale, pred tem pa sežanski Tabor, Celje, Triglav in Olimpijo, bil pa je tudi selektor slovenske reprezentance do 16 let. Izbran je bil za najboljšega trenerja v Sloveniji za leto 2020, ko je Celjane popeljal do prvega naslova državnih prvakov.

"Rad bi se zahvalil Lokomotivi Plovdiv za zaupanje in priložnost, da sem tukaj. To je klub z veliko tradicijo in strastnimi navijači. Počaščen sem, da sem lahko del tega. Skupaj se bomo trudili, da dvignemo klub," je navijače črno-belih nagovoril slovenski strateg.

Zasedba Lokomotiva iz Plovdiva je po Transfermarktu vredna 7,25 milijona evrov, v domači ligi pa se moštvo trenutno nahaja na 13. mestu med 16 ekipami.