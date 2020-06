Kosič na kolena spravil nekdanje delodajalce, Celje za zmaji le še dve točki

Celjani so bolje začeli in v uvodnih minutah je imel več dela Nejc Vidmar. Pred Dariem Vizingerjem so domači žogo izbili v kot, v sedmi minuti pa se je pred golom sam znašel prav Vizinger, toda s kakšnih 12 metrov je žogo poslal tik ob vratnici. A zapravljena priložnost ni zmedla gostov, domača obramba je v uvodu delovala precej zmedeno, kar je znal kaznovati Mitja Lotrič. V deveti minuti je spretno prišel do žoge pred ljubljanskim golom in nato matiral Vidmarja. Pozneje je do nekaj priložnosti prišla tudi Olimpija. A ni bila posebej nevarna za Matjaža Rozmana, po akciji Maria Jurčevića in strelu Vukušića iz bližine je žogo ujel,Miral Samardžić jo je v 30. minuti poslal daleč čez gol. Pri Celjanih je natoLuka Kerin s kakšnih 18 metrov meril nevarno, Vidmar je žogo s težavo odbil. V 41. minuti so domači obstali, misleč, da bo stranski sodnik pokazal prepovedan položaj, Kerin pa je nato v nadaljevanju akcije zadel le vratnico. Bi pa lahko tudi Olimpija polčas končala bolje, toda po natančni podaji Luke Menala v 39. minuti je osamljeni Vukušić na daljši vratnici kakšen meter pred golom zgrešil žogo in ostalo je pri 0:1.