Kosić na sežanski klopi debitiral z zmago

Nogometaši Tabora so sredi tedna doživeli spremembo na trenerskem mestu. Igorja Božića je zamenjal Dušan Kosić, avtor lanske nogometne pravljice v Celju. Ljubljančan je bil skoraj leto dni brez službe, zato je pred tekmo kazal nekaj nervoze, a očitno nepotrebno. Svojo novo ekipo je dobro pripravil na gostovanje pri drugouvrščenemu Bravu, njegova taktika je bila uspešna, tako da so Sežanci z zmago 2:0 osvojili tri točke. Zdaj so pri desetih, prav vse pa so osvojili na gostovanjih. Tabor se je od samega začetka dobro postavil na igrišču in z agresivno igro preprečeval nevarne akcije gostiteljev. Gosti so bili v nasprotnih napadih celo nevarnejši, Dominik Mihaljević je bil v 12. minuti prvi blizu zadetka. Sprožil je strel z okoli 25 metrov, toda žoga je zletela mimo gola. Zato pa se je Taboru agresivnost izplačala v 27. minuti, ko so domači izgubili žogo na svoji polovici, Marko Krivičič ni okleval s podajo, lepo je zaposlil Rodrigua Bongonguija, ki se je znašel sam pred vratarjem Renatom Josipovićem, ta je na mestu prvega čuvaja mreže pri Bravu zamenjal Igorja Vekića, in ga zanesljivo premagal. V 38. minuti se je Krivičič spet izkazal s podajo, z desne strani je pred vrati našel Dina Stančića, a je slednji zgrešil žogo in velika priložnost za povišanje vodstva je splavala po vodi. Bravo si v prvem polčasu ni pripravil niti ene večje priložnosti, že na začetku drugega dela pa bi lahko prišel do izenačenja. Gregor Bajde je preigraval v kazenskem prostoru, prišel do strela, ki pa ga je požrtvovalno blokiral gostujoči branilec Mihael Briški. Ljubljančani so imeli v drugem delu veliko premoč, Bajde je še nekajkrat poskušal s streli, a ni bil dovolj natančen, tako da so gostujoči nogometaši, ki so se do konca v glavnem branili, brez večjih težav držali vodstvo. V 79. minuti so ga še povečali, ko je Jakoslav Stanković lepo prodiral po levi strani, podal žogo v sredino do Stančića, ta pa je z natančnim, plasiranim strelom zatresel mrežo.



Izid:

Bravo – CB24 Tabor Sežana 0:2 (0:1)