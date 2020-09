Kosič po evropskem slovesu: Na tem nivoju odloča že ena napaka

"Vložili smo kar precej energije v to tekmo, vedeli smo, da nas čaka trda tekma in v bistvu ... Kaj reči po tem porazu ... Težko se je sprijazniti,"je na novinarski konferenci po tekmi povedal trener Dušan Kosič. Ta je bil z varovanci do konca v igri za napredovanje v četrti, zadnji krog kvalifikacij za uvrstitev v Ligo Evropa, a je v drugem delu podaljška domačinom uspelo premagati vratarja Matjaža Rozmana.

"Mislim da je šlo za padec koncentracije, igralec pa je potem nekako po odbiti žogi ostal sam in na žalost zadel,"je odločilno akcijo komentiral Rozman. "Posebej prvi polčas smo igrali dobro in si ustvarjali priložnosti, ogrožali nasprotna vrata. Dosegli smo zadetek, a si še nisem ogledal posnetka, če je šlo za 'ofsajd'. Nekako se je čutilo, da bo tekmo odločil gol, ki bi lahko padel na eni ali drugi strani. Škoda, imeli smo res lepo priložnost, da bi lahko igrali z atraktivnim nasprotnikom v naslednjem krogu. To je bila res ena lepa izkušnja za vse nas, imamo zelo mlado ekipo in verjamem, da je to ena šola za vse skupaj."

'Dali smo tisto, kar smo v tem momentu lahko'

Kosič je za prikazano v začetku sezone vseeno pohvalil svoje varovance, ki se bodo lahko po neprepričljivem uvodu v državno prvenstvo zdaj povsem posvetili branjenju naslova prvaka.

"Nekako smo imeli svoje momente v igri, dejansko pa na koncu trda tekma, ena ali dve napaki odločata na tem nivoju, tako da moramo nasprotniku športno čestitati za zmago,"je dodal Kosič. "Naša evropska pot se je končala in mogoče se samo ozrem nazaj in pohvalim fante, da smo dali tisto, kar smo v tem momentu lahko. Potrebno je čim prej dati glave skupaj in sprejeti to dejstvo, da smo si želeli biti bolj uspešni na tej tekmi, vendar je bil nasprotnik ravno za toliko boljši in si je zaslužil napredovanje."