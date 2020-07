Kosič po zgodovinskem naslovu: Vizija kluba je bila prava

Takoj po tekmi je trener Celja Dušan Kosič povedal: "Noro, polno emocij. Za nas je bila težka tekma, izkazalo se je, da je točka dovolj. Vesel sem, da se nam je izšlo, do konca je bilo zanimivo in presrečni smo, da smo osvojili naslov prvakov. Pot je bila lepa, tudi takrat, ko smo se spotaknili, smo verjeli vase. Vizija je bila prava in fantje so tudi po razočaranjih stopili skupaj. Sreča pa je bila tudi na naši strani."

Na drugi strani je bil trener zmajev Dino Skenderbolj zadržan, a je vseeno pohvalil svoje varovance za prikazano na zadnji tekmi sezone: "Zelo dobra tekma, odigrali smo zelo kakovostno, na koncu pa smo na prelahek način dobivali gole. Preveč je bilo zgrešenih priložnosti, tako da se je na žalost preobrnilo na drugo stran in ne preostane nam drugega, kot da čestitam tekmecem."