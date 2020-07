Kosić: Besede podpore deževale že pred tekmo, zvezde so se na koncu poklopile

"Sodeč po prejetih klicih in smsih je to prav neverjetno, ne vem, če razumem, kaj se je zgodilo,"je povedal Dušan Kosić, trener, ki je s Celjem osvojil prvi naslov državnega prvaka. Že pred tekmo so dobivali mnogo pozitivnih sporočil ljudi, ki so jim povedali, da jim privoščijo, da spremljajo njihovo zgodbo, kar je po njegovih besedah še en dokaz, da so bili na pravi poti in da so se "zvezde na koncu poklopile".

Kot je povedal Kosić, je na igrišču enajst fantov, nogomet pa je že pred tem pisal čudežne zgodbe. "Vesel sem, da sem del tega, da je tudi Celje primaknilo svoj lonček k tem neverjetnim zgodbam,"je dejal. Trener, ki je otrok Olimpije, velja za skromnega človeka, na to pa sam pravi: "Učimo se biti skromni, ker zakaj bi bili naduti. Opravljamo svoj posel, želimo ga opraviti maksimalno in nekaj dati Sloveniji. Vsaka naša tekma je naša obveza, da nekaj damo gledalcem. Fantje morajo biti pripravljeni, morajo biti disciplinirani in povezani ..."