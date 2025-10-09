'Kosovo bo treba čim prej umiriti, s Švico lahko igramo bistveno bolje'

Slovenske nogometaše v prihodnjih dneh, natančneje v petek v Prištini (Kosovo) in nato še v ponedeljek v Stožicah proti Švici, čakata izjemno pomembna obračuna v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki ga bodo naslednje leto gostile ZDA, Mehika in Kanada. Eden izkušenejših mož v četi selektorja Matjaža Keka, odlični bočni branilec Celja Žan Karničnik, verjame, da naša izbrana vrsta kljub zadnji slabi predstavi proti Švici premore dovolj kakovosti za uspešnejše nadaljevanje kvalifikacij.

Žan Karničnik (30) ni eden tistih slovenskih reprezentanov, ki bi upognil glavo in razloge za nekoliko slabše predstave na zadnjih tekmah (po)iskal drugod kot pred lastnim pragom. Zato bo toliko bolj pomembno, da Slovenija že na jutrišnjem dvoboju s Kosovom na vročem stadionu v Prištini znova pokaže svoj stari obraz. "S fanti se zelo dobro zavedamo, kaj nam prihajajoči tekmi s Kosovom in Švico prinašata oziroma odnašata. Sploh ta prva tekma v Prištini bo zelo pomembna, saj moramo iti na zmago, in mislim, da se v tej luči tudi zelo kakovostno pripravljamo," je v družbi predstavnikov sedme sile pred potjo na novo zahtevno gostovanje v okviru kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026 uvodoma dejal odlični bočni branilec Celja.

"Predvsem začetek tekme v Prištini bo zelo zahteven. Za pričakovati je, da bo izbrana vrsta Kosova v obračun vstopila nekoliko evforično zaradi zmage nad Švedsko v septembrskem ciklu. Naša naloga bo, da jih skušamo čim prej umiriti in jim nato v nadaljevanju tekme vsiliti naš prepoznaven slog igre, ki nas je krasil v zadnjem obdobju," se zahtevnosti petkovega obračuna pred bržkone polnimi tribunami stadiona v Prištini zaveda Žan Karničnik. Ta pravi, da uživa igrati pred polnimi tribunami, četudi gre za morda eno težjih gostovanj v zadnjem času. "Čeprav pričakujem(o) peklensko vzdušje, verjamem, da premoremo dovolj kakovosti, da bomo od uvodnega sodnikovega žvižga to odmislili in bili tisti pravi, kot znamo biti. Vse bo odvisno od nas in našega pristopa," je prepričan strelec slovenskega zadetka na lanskem Euru na tekmi s Srbijo.

Žan Karničnik verjame, da se lahko slovenska nogometna izbrana vrsta po slabšem vstopu v kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2026 na naslednjih dveh obračunih s Kosovom in Švico vrne v igro za nastop na omenjenem tekmovanju, ki ga bodo prihodnje leto gostile Združene države Amerike, Mehika in Kanada. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Menim, da se moramo vrniti k osnovam, ki smo jih tako dobro izvajali na lanskem evropskem prvenstvu. Če smo proti Švedom odigrali dobro tekmo in se dvakrat po rezultatskem zaostanku uspešno vrnili, pa je bil obračun s Švico nekaj povsem drugega. To smo si tudi povedali v obraz takoj po koncu omenjene tekme in prepričan sem, da bomo že v petek v Prištini ponovno pravi," si nujnosti vračanja k starim (uspešnim) navadam v igri želi Karničnik in v isti sapi z veseljem pozdravlja vse boljšo (klubsko) strelsko formo reprezentančnega kolega Benjamina Šeška. "Benjamin na reprezentančni zbor vselej pride nasmejan oziroma dobre volje. V zadnjem času mu ni bilo lahko. Po tako odmevnem prestopu je vendarle uspel ohraniti mirno kri in trezno glavo, kar je nenazadnje dokazal na zadnjih dveh tekmah, ko je začel dosegati zadetke v dresu Manchester Uniteda. Verjamem, da mu bo zdaj lažje tudi v reprezentančnem dresu. Vemo, za kako kakovostnega nogometaša gre, in veseli me, da iz tekme v tekmo dokazuje, da je igralec svetovnega kova," Karničnik ob koncu pogovora z novinarji ni skoparil s pohvalami na račun napadalca rdečih vragov.