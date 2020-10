Kosovo je kakovostna ekipa, želja pa so nove točke

"Kosovo ima v zvezni vrsti zelo kakovostne igralce, ki so močni predvsem v igri ena na ena. Na to moramo biti pripravljeni in odgovoriti s svojo kvaliteto. Poleg tega je potrebno izpostaviti tudi neizmeren motiv, ki je zapisan v njihovem karakterju oziroma DNK,"je o kosovski ekipi ob prihodu v Prištino povedal selektor Slovenije Matjaž Kekin na novinarski konferenci dodal: "Ampak moramo razmišljati predvsem o sebi. Vedno je cilj, da pridemo do novih točk. Pričakujem dobro, odprto, kakovostno tekmo."

Od svojih izbrancev tako pričakuje odgovorno in disciplinirano igro: "Poskušali bomo s kakovostnejšo igro, z disciplino, odgovornostjo in velikim motivom priti do cilja, ki si ga želimo. V prejšnjih kvalifikacijah smo imeli težave na gostovanjih, kjer moramo biti odločnejši in pogumnejši. Na tekmi pričakujemo precej tesnih dvobojev in veliko število tako imenovanih drugih žog, ki jih bo potrebno pobrati."

'Poraz z Makedonci je lahko Dvorezen meč'

Ta zaradi poškodb in drugih vzrokov ne bo mogel računati kar na nekaj igralcev, ki so v prejšnjih ciklih dobivali zajetno minutažo, med drugim ni Josipa Iličića, Mihe Zajcain Andraža Šporarja, namesto slednjega je pred dnevi poklical Lovra Bizjaka, nedeljski gostitelji pa bodo pogrešali tri svoje "kapitalce": Milota Rashico(Werder), Amirja Rrahmanija(Napoli) in Vedata Muriqija(Lazio).

"Res je Kosovo izgubilo pomembno tekmo v četrtek s Severno Makedonijo, ampak to je lahko dvorezen meč. Verjetno hoče doma ta poraz pustiti za seboj. Ima dovolj širok kader igralcev, tako kot mi, čeprav jih tudi nam nekaj manjka," je še povedal Kek.

Stojanović: V Ligi narodov mogoče izid ni tako pomemben

Petar Stojanović bo igral proti soigralcu iz zagrebškega Dinama Lirimu Kastratiju.

"Seveda ga dobro poznam, je soigralec pri Dinamu, igrava tudi na isti strani. Vem, da je zelo kakovosten igralec, sva pa tudi dobra prijatelja. Veselim se že srečanja z njim. Sicer pa smo si pogledali njihovo ekipo, a pomembno je, da smo osredotočeni nase," je povedal Stojanović. Ta je zadovoljen, kako so začeli letošnjo izvedbo Lige narodov in verjame, da bo šlo še bolje.

"Verjamem v nas. Vsi si želimo dobrih rezultatov, ozračje je tudi res dobro. Vsi, ki smo tukaj, bomo dali vse od sebe. To je Liga narodov, kjer mogoče izid ni tako pomemben, ampak je pomembno to, da se dvigamo iz tekme v tekmo. Jasno pa, da si želimo zmagati na vsakem obračunu," je še povedal bočni branilec Slovenije.

Slovenija je na lestvici Mednarodne nogometne zveze 64., Kosovo je 116. Tekmo bodo sodili Angleži Andrew Madley, Daniel Richard Cookin Constantine Hatzidakis. Slovenijo, ki se s Kosovom še ni merila, v tem sklopu tekem 14. oktobra čaka še obračun v Moldaviji.