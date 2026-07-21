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Nogomet

Kosovski novinec pri Celju pred Egnatio: Kakovost je na naši strani

Celje, 21. 07. 2026 19.12 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
S.V. Lu.M
Celje - Hajduk

Nogometaši Celja trkajo na vrata prve evropske preizkušnje v letošnji sezoni. Jutri jih čaka prva tekma drugega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov proti albanski Egnatii. Grofom se je poleti pridružil Albanec Veton Tusha, ki nasprotnika dobro pozna in pravi, da je kakovost zagotovo na strani aktualnih slovenskih prvakov.

Celje - Mura
Celje - Mura
FOTO: Luka Kotnik

Veton Tusha je v knežje mesto prišel iz kosovske Drite, kjer je na 27 ligaških tekmah dosegel pet zadetkov. V svoji karieri se je preizkusil tudi pri albanskem Dinamu Cityju, s katerim je dodobra spoznal tudi Egnatio, proti kateri bo doživel svoj evropski debi za aktualne slovenske prvake. Tusha se izziva ne boji: "Dobro jih poznam, saj sem veliko igral tudi v Albaniji. Gre za dobro ekipo, ki pa zagotovo nima toliko kakovosti kot mi. Vem, da bomo dali vse od sebe, da uspešno prestanemo prvo evropsko oviro."

Prvi obračun med Celjem in Egnatio v Albaniji bo na sporedu jutri ob 20.45. Tekmo si boste lahko v prenosu ogledali na Kanalu A in VOYO. Po koncu obračuna pa si boste lahko na Kanalu A ogledali še dokumentarni film o Celju Sanje grofov.

Sanje Grofov
Sanje Grofov
FOTO: VOYO

Sanje grofov: vizija, ki je spremenila NK Celje

Ko se v nogometu srečata vizija in pogum, se lahko zgodi nekaj izjemnega. Prav to prikazuje novi dokumentarni film NK Celje: Sanje grofov. Poglejte navdihujočo in iskreno zgodbo o vzponu kluba NK Celje, ki je v zgolj petih letih spremenil svojo usodo ter spisal eno najuspešnejših zgodb sodobnega slovenskega nogometa.

Dokumentarni film gledalca popelje v leto 2019, ko je novo vodstvo začrtalo ambiciozno pot razvoja. Skozi intervjuje z vodilnimi, trenerji in igralci ter z nevidenimi posnetki iz zakulisja razkriva, kako se spreminja sodobna nogometna organizacija. V ospredju so odločitve, ki so klub preoblikovale tako športno kot poslovno, pa tudi trenutki negotovosti in pritiskov po prvem naslovu državnega prvaka. Prav ti izzivi so postali prelomni za nadaljnjo rast.

Gradnja zmagovalne mentalitete

Dva naslova državnega prvaka, dolgo pričakovana pokalna lovorika ter zgodovinski evropski pohod. Film brez olepševanja pokaže, kako so grofi gradili zmagovalno mentaliteto in dolgoročno strategijo. Vrhunec zgodbe pa predstavlja nepozaben nastop v UEFA Conference League, kjer se je Celje prebilo vse do četrtfinala, do dosežka, ki je presegel pričakovanja domače javnosti in klub dokončno postavil na evropski zemljevid.

"Film ni zgolj pogled na uspehe, je dokaz o tem, kaj pomeni verjeti, vztrajati in zmagati. Ponosni smo, da lahko našo zgodbo delimo z navijači, s poslovnimi partnerji in z ostalo javnostjo," je povedal predsednik NK Celje Valerij Kolotilo.

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