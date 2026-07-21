Kosovski novinec pri Celju pred Egnatio: Kakovost je na naši strani

Veton Tusha je v knežje mesto prišel iz kosovske Drite, kjer je na 27 ligaških tekmah dosegel pet zadetkov. V svoji karieri se je preizkusil tudi pri albanskem Dinamu Cityju, s katerim je dodobra spoznal tudi Egnatio, proti kateri bo doživel svoj evropski debi za aktualne slovenske prvake. Tusha se izziva ne boji: "Dobro jih poznam, saj sem veliko igral tudi v Albaniji. Gre za dobro ekipo, ki pa zagotovo nima toliko kakovosti kot mi. Vem, da bomo dali vse od sebe, da uspešno prestanemo prvo evropsko oviro."

Prvi obračun med Celjem in Egnatio v Albaniji bo na sporedu jutri ob 20.45. Tekmo si boste lahko v prenosu ogledali na Kanalu A in VOYO. Po koncu obračuna pa si boste lahko na Kanalu A ogledali še dokumentarni film o Celju Sanje grofov.