Kosovski selektor pozna slovensko reprezentanco in njeno 'zelo dobro obrambo'

Slovensko nogometno reprezentanco danes ob 20.45 v okviru kvalifikacij za svetovno prvenstvo čaka zahtevno gostovanje na Kosovu. Pred tekmo na razprodanem stadionu v Prištini je o slovenski izbrani vrsti spregovoril kosovski selektor Franco Foda, ki mu obračuni proti Sloveniji v kvalifikacijah za velika tekmovanja niso tuji.

Franco Foda FOTO: Profimedia icon-expand

Odkar je februarja lani na selektorski stolček kosovske nogometne reprezentance sedel Franco Foda, je država z nekaj manj kot dvema milijonoma prebivalcev vknjižila 10 zmag in pet porazov. S slovensko reprezentanco se je že pomeril, ne kot selektor Kosova, ampak kot strateg Avstrije, katero je vodil med letoma 2017 in 2022. Slovenija in Avstrija sta bili v isti kvalifikacijski skupini za uvrstitev na Euro 2020. "Dvakrat smo slavili z 1:0. Tekmi sta bili zahtevni, saj ima Slovenija zelo dobro obrambo in prejema majhno število zadetkov. Naš cilj je, da ostanemo zbrani v obrambi in uspemo doseči gol. Ob podpori domačih navijačev bomo morali igrati napadalno in ustvarjati priložnosti za zadetke," je za kosovske medije pred tekmo proti Sloveniji povedal nemški nogometni strokovnjak.

Nogometaši Kosova so v uvodnem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo izgubili s 4:0 proti Švici, nato pa doma presenetili Švede in z zmago z 2:0 prišli do treh točk. Trenutno so na drugem mestu skupine B, Slovenci pa so z eno točko na dnu. "Skupina je zelo uravnotežena in po mojem mnenju ena izmed najmočnejših. Po zmagi proti Švedski je ekipa zelo samozavestna, a bo treba garati še naprej. Še nekaj časa ne bo jasno, kdo bo osvojil prvo mesto in odšel na prvenstvo," je dodal Foda.

Arijanet Murić na tekmi Švica - Kosovo FOTO: AP icon-expand

Besedam selektorja se je pridružil tudi vratar Arijanet Murić, ki je v zadnjem mesecu blestel v italijanskem prvenstvu v dresu Sassuola: "Vsaka reprezentanca ima velike in kakovostne igralce. Pred prihajajočim obračunom ni treba izpostaviti ničesar posebnega. Na tekmi proti Švedski smo imeli odlično podporo navijačev, kar nam daje dodatno motivacijo, da pokažemo še več."