Kostariški selektor odstopil s položaja, razlog – dolgčas

S Kostariko jeGustavo Matosas resda zabeležil le tri zmage ob petih porazih, a njegov odstop zagotovo ni bil rezultatske narave. Na minulem Zlatem pokalu je reprezentanco pripeljal do četrtine finala, ko je po streljanju enajstmetrovk izpadel proti poznejši zmagovalki Mehiki. Tudi zaradi tega pa izpad v Kostariki ni bil sprejet kot razočaranje. A vseeno se je sedemkratni urugvajski reprezentant odločil za odstop. Razlog? Kot poroča ameriškiESPN, je 52-letnik odstopil zaradi – verjeli ali ne – dolgčasa:"Težko je, ko ti nogometaši niso ves čas na razpolago. Z njimi lahko delaš le nekaj tednov na leto in to me je ubijalo. Čeprav sem ure in ure porabil za analizo prihajajočih nasprotnikov, sem se kljub temu zelo dolgočasil."



Nekdanji napadalec je še priznal, da kaj takega nikakor ni pričakoval: "Niti slučajno si nisem mislil, da je delo selektorja tako dolgočasno. Kljub temu epizode na klopi Kostarike nikakor ne obžalujem. Mesto selektorja zapuščam z dvignjeno glavo, saj sem od sebe vselej dal največ, a težko je, ko imaš igralce tako redko na razpolago. Sedaj si bom skušal čim prej najti klubsko službo. Nikoli več ne bom sedel na selektorsko klop."



Matosas je pred tem s klopi vodil kopico klubov, najdlje pa se je obdržal na mestu trenerja mehiškega prvoligaša Club Leona. Pred in po tem je sicer vodil še ekipe v Urugvaju, Peruju, Savdski Arabiji, Paragvaju in Argentini.