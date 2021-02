'Kot da bi Rolling Stonesom očitali, da ogrožajo življenja, ker igrajo pred polno dvorano'

Pandemija še traja, a profesionalni šport po svetu se vendarle bolj ali manj nemoteno odvija. Tudi oziroma predvsem zahvaljujoč nogometu - tistemu, na evropskih tleh. Ta je namreč že konec lanske pomladi prvi dokazal, da se da, če se hoče. "Mi se ne bojimo ukrepati. Komisar ene od osrednjih ameriških lig mi je rekel, iskreno, da so čakali, ali bomo naredili napako ali ne. Šele nato so se ostala tekmovanja nadaljevala. Mi smo rekli, da moramo poizkusiti, da bomo naredili vse, kar se da. Veliko smo tvegali. Marsikdo je čakal, da bi lahko rekel, češ, poglejte, kaj so povzročili. A izplačalo se je," je tvegano, a pogumno odločitev organizacije, ki ji predseduje že od septembra leta 2016, pojasnil Aleksander Čeferin .

"Vsak si reče, zakaj pa bi tvegal in dovolil, če pa mi nekdo lahko nato reče, da sem nečesa kriv. Ampak jaz menim, da se svet ne bi premikal naprej, če bi vsi tako razmišljali. Tu ne gre zgolj za nogomet, je pa nogomet lahko prvi signal normalizacije," razmišlja 53-letnik, ki vnovič poudarja, da so vlade posameznih članic UEFA tiste, ki odločajo o tem, ali gledalci lahko pridejo ali ne. "Razen tu (v Sloveniji, op. p) še nikjer nisem prejel očitka, da bi bil jaz ali Uefa vplivnejši od vlade glede tega, ali se lahko nek javni dogodek izvede ali ne. Vsak, ki vsaj malo pozna zakonodajo, ve, da je vlada tista, ki sprejme končno odločitev. To je tako kot da bi Rolling Stonesom očitali, da ogrožajo življenja, ker imajo koncert pred polno dvorano. Takšen dogodek mora nekdo dovoliti." Ocenjuje, da je ta tema pogosto zlorabljena: " Včasih gre pri tem tudi za notranjepolitične boje. Po Evropi lahko vidimo, kako stranke strankam očitajo, da ogrožajo življenja. Potem si ne upajo izdati dovoljenja za izpeljavo tekme (pred gledalci, op. p.). Igrice, ki jih poznamo. So pa nekateri zelo odločni. Madžarska je v EU nekaj posebnega, kar se tega tiče. Dovoljuje tekme (pred gledalci, op. p) ob izjemno striktnem nadzoru. Tam smo lani izpeljali evropski Superpokal."

UEFA je, kar se klubskih tekmovanj tiče, ujela zaostanek, ki ji ga je prizadejala zdravstvena kriza. Tokratni izločilni boji Lige prvakov se začenjajo, kot so se običajno. Grosupeljčan si bo februarja v živo ogledal obračune med Sevillo in dortmundsko Borussio, Atalanto in madridskim Realom ter med Barcelono in PSG-jem (prenos na Kanalu Ain VOYO danes ob 20.30): "Barcelona ima resne notranje težave. Njen največji zvezdnik (Lionel Messi, op. p) je doživel brutalen medijski napad zaradi višine svoje plače. PSG ne igra ravno dobro. Neymar je poškodovan. Ne želim biti diplomatski, a to je nepredvidljiva tekma. V obeh zasedbah so igralci, ki lahko sami odločijo tekmo. Nezadovoljstvo v odnosih med vodstvom in igralci lahko ekipo tudi dvigne. Nenazadnje smo to videli tudi pri slovenski nogometni reprezentanci na svetovnem prvenstvu leta 2010," razmišlja Čeferin, ki je podal tudi napoved za jutrišnji derbi dneva med Portom in Juventusom, ki si ga boste prav tako lahko ogledali na Kanalu A in VOYO: "Juventus po moji oceni je favorit v tem dvoboju. drži pa, da tudi Juventus nima prav bleščeče sezone. V minulih sezonah smo bili priča že več presenečenjem. Ponavljam pa, da je Juventus favorit. Je izkušena ekipa, ima dolgo klop. Ampak če bi bil vedež, ne bi bil revež. Težko dajem napovedi, v nasprotnem bi se mogoče ukvarjal s športnimi stavami (smeh)."

Kot vsi ljubitelji nogometa upa, da v izločilnih bojih ne bodo v ospredju sodniške odločitve. Pravi, da je VAR (sojenje s pomočjo video tehnologije) prinesel dosti pozitivnega, a da nikakor ni odpravil vseh spornih situacij: "Tudi sam sem bil skeptičen do uvedbe VAR-a, predvsem zaradi nejasnosti. /.../ Še zdaj ne vemo, kdaj je roka in kdaj ni. Luis Figo mi je na primer rekel, da če bi bil še vedno aktiven, da bi, če ne bi vedel, kam z žogo, nasprotnikom streljal v roko. In on bi jih tudi zadel /.../ Imeli smo okroglo mizo s trenerji največjih klubov. Prisotni so bili Jürgen Klopp, Jose Mourinho, Josep Guardiola, Zinedine Zidane. Pogledali smo si nek posnetek igranja z roko. Pol jih je trdilo, da je roka bila, pol, da je ni bilo. Guardiola se je skoraj skregal, da roke ni bilo. /.../ Tudi glede prepovedanega položaja so polemike. Črtice, centimeter ali dva. Če imaš preveliko stopalo ali prevelik nos, še ne pomeni, da si v prepovedanem položaju. Jaz menim, da to ni smisel in namen pravila. Namen je, če si s tem pridobiš dejansko prednost."