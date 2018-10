Kot da dobrih novic v Kataloniji še ne bi bilo dovolj: Messi že trenira

Poleg torkove tekme med Interjem in Barcelono v Milanu si boste lahko v sredo, prav tako ob 20.45, ogledali še en obračun evropskih velikanov na severu Italije: v Torinu bo pri Juventusu gostoval Manchester United. Pridružite se nam na Kanalu A in VOYO.

Lionel Messije prvič po poškodbi roke treniral v klubskem centru na zahodu Barcelone, kjer je 31-letni argentinski superzvezdnik obiskal fitnes, s trenerji pa je opravil tudi nekaj lažjih vaj z žogo, potem ko je 20. oktobra moral predčasno zaključiti z domačo tekmo proti Sevilli. Poškodba roke oziroma komolca je pomenila, da je Barcelona brez prvega strelca v zgodovini kluba in letos prvega kapetana članske ekipe odigrala pomembni tekmi v Ligi prvakov in španskem prvenstvu: Barca je tudi brez Messija suvereno premagala milanski Inter (2:0) in nato v nedeljo še največjega rivala Real Madrid (5:1).

MESSI

Messiju so sprva napovedali, da se bo vrnil šele po treh tednih, sodeč po zadnjih informacijah s Camp Noua pa kljub hitremu napredku ne bodo tvegali s predčasnim pošiljanjem Argentinca v ogenj. Katalonce v tem tednu čaka pokalna preizkušnja pri tretjeligaški ekipi Cultural Leonesa, nato pa še ligaško gostovanje v Madridu pri Rayu Vallecanu.