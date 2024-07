Kot kapetan Španije je dvignil pokal, sedaj se seli v mesto mode

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Morata sicer ne velja za igralca, ki bi izstopal na račun svoje tehnične kakovosti, a gre za napadalca, ki gara v obrambi in vselej kaže izredno borbenost. To so lastnosti, ki jih cenijo mnogi trenerji. Očitno tudi novi strateg rossonerov Paulo Fonseca, ki je skupaj s svetovalcem v klubu Zlatanom Ibrahimovićem pokazal močno željo po nakupu Morate.

Španec je v minuli sezoni za colchonerose na 48 tekmah dosegel 21 zadetkov in pet asistenc. Ob španskem pohodu na rekorden četrti naslov evropski prvakov je nastopil na prav vseh tekmah, vknjižil pa je en gol in eno podajo. Pomemben je bil predvsem z ustvarjanjem prostora za krilna napadalca Nica Williamsa in Lamina Yamala.