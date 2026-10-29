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Nogomet

Kot kaplja v ocean: Barceloni 'vrtoglava' kazen 602 evrov

Barcelona, 29. 10. 2026 17.49 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
Lu.M
Joan Laporta

Prestopna drama, ki je krojila nogometni diskurz med poletjem, je očitno dobila epilog. Barcelona je zaradi svojega javnega spogledovanja z napadalcem Julianom Alvarezom dobila finančno kazen. Ta najverjetneje ne bo zamajala katalonskega finančnega stanja, saj bodo morali pri Blaugrani izplačati "vrtoglava" 602 evra.

Nesrečni Julian Alvarez na tekmi proti Villarrealu
Nesrečni Julian Alvarez na tekmi proti Villarrealu
FOTO: Profimedia

Julian Alvarez je v prejšnjem tednu v Ligi prvakov proti Stuttgartu dosegel svoj prvi gol v novi klubski sezoni. Argentinec je tako malce omehčal srca navijačev madridskega Atletica, ki jih je poleti dodobra razjezil zaradi svojega javnega spogledovanja z Barcelono. Alvarez je med mundialom jasno izrazil željo, da zapusti špansko prestolnico in okrepi vrste katalonskega velikana.

Tudi pri Blaugrani niso bili prav nič sramežljivi, kar se tiče njihovega zanimanja za usluge izjemnega napadalca. Predsednik Joan Laporta je v intervjujih večkrat razkril svoje občudovanje Alvareza, ki pa mu vodstvo kluba ni omogočilo želenega prestopa. Velik del razloga je bilo prav obnašanje Kataloncev, ki se niso zmenili za pomembnost pogodbe, ki jo je Alvarez podpisal z Atleticom.

Joan Laporta
Joan Laporta
FOTO: AP

To bo Barcelono stalo tudi finančne kazni. Rojiblancosi so se namreč pritožili pri Španski nogometni zvezi, da jih tabor Blaugrane ni pisno opozoril o tem, da bodo začeli pogovore z Argentincem. Krovna zveza je njihovi pritožbi uslišala in Barci namenila "ogromno" kazen, ki znaša... 602 evra!

Smešno nizek znesek, ki Kataloncem, navkljub ne najbolj rožnatemu finančnemu stanju, seveda ne bo predstavljal ničesar več kot zgolj dodatno birokratsko delo. Kazen je tako izključno simbolična, a je pri nekaterih navijačih izvabila zgražanje in očitke o norčevanju vodilnih ljudi.

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KOMENTARJI5

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Amor Fati
29. 10. 2026 19.01
Ko je denar sveta vladar.
Odgovori
0 0
Omizje
29. 10. 2026 18.52
svetovna pralnica denarja ukinit nogobrc
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0 0
zlevicosibrišem
29. 10. 2026 18.28
Tudi za obmetavanje Camavinge na zadnjem clasicu so dobili 602 eur kazni, če plačajo v 14 dneh pa polovičko. Zdaj pa bo to resneje zamajalo proračun.
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+0
1 1
REAList7
29. 10. 2026 18.12
Hahaha, ta Tebas in Laporta se pa ja odkrito norčujeta iz vseh. Španska liga je zahvaljujoč mahinacijam Tebasa in barcelone postala komedija.
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-1
3 4
Loptass
29. 10. 2026 18.52
Ti se odkrito norčuješ iz sebe....nic novega. Pac samodestruktivnost.
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0 0
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