Kot kaplja v ocean: Barceloni 'vrtoglava' kazen 602 evrov

Julian Alvarez je v prejšnjem tednu v Ligi prvakov proti Stuttgartu dosegel svoj prvi gol v novi klubski sezoni. Argentinec je tako malce omehčal srca navijačev madridskega Atletica, ki jih je poleti dodobra razjezil zaradi svojega javnega spogledovanja z Barcelono. Alvarez je med mundialom jasno izrazil željo, da zapusti špansko prestolnico in okrepi vrste katalonskega velikana.

Tudi pri Blaugrani niso bili prav nič sramežljivi, kar se tiče njihovega zanimanja za usluge izjemnega napadalca. Predsednik Joan Laporta je v intervjujih večkrat razkril svoje občudovanje Alvareza, ki pa mu vodstvo kluba ni omogočilo želenega prestopa. Velik del razloga je bilo prav obnašanje Kataloncev, ki se niso zmenili za pomembnost pogodbe, ki jo je Alvarez podpisal z Atleticom.