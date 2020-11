Kot nekoč Ballack: Bayern končal pogajanja z Alabo

Številni privrženci Bayerna so se ob besedah predsednika Hainerja spomnili na leto 2006, ko je klub brez odškodnine zapustil eden najboljših nemških vezistov s preloma tisočletja Michael Ballack. Ballack je bil med neuspešnimi pogajanji pogosto tarča kritik v medijih, medtem ko so njegove predstave na zelenici ostro ocenjevali tudi najvidnejši klubski veljaki Uli Hoeness, Karl-Heinz Rummenigge in Franz Beckenbauer. Ta je v enem od javnih nastopov celo namignil, da Ballack hrani moči za naslednjega delodajalca. Alaba z ekipo sicer v zadnjih mesecih blesti v vseh pogledih, medtem ko je Ballacka maja 2006 brez odškodnine v svoje vrste zvabil londonski Chelsea, kjer pa nekdanji član Bayerja iz Leverkusna ni zapustil večjega pečata.

Predsednik Bayerna Herbert Hainerje v nedeljo tudi uradno potrdil, da nemški prvak ni več pripravljen na pogajanja za podpis nove pogodbe z avstrijskim reprezentantom Davidom Alabo. 28-letnik bi lahko Bavarsko po koncu sezone zapustil kot prost igralec, za enega najboljših bočnih branilcev na svetu, ki se je pri Bayernu že večkrat izkazal tudi na položaju srednjega branilca oziroma vezista, pa naj bi se zanimali Real Madrid, Barcelona in Juventus. Že 1. januarja 2021 se lahko po veljavnih pravilih Mednarodne nogometne zveze (Fifa) brez omejitev dogovori za sodelovanje z novim delodajalcem.

Bayern naj bi Alabi ponujal petletno pogodbo in okoli 11 milijonov evrov plače, z različnimi dodatki bi lahko končni znesek znašal do 15 milijonov evrov.

Hainer: Ponudbe ni več

"Od tega konca tedna imamo novo situacijo. Davidu in njegovemu svetovalcu smo že pred nekaj časa oddali ponudbo, ki je bila po našem mnenju zelo dobra," je med nedeljskim gostovanjem naBR Blickpunt Sport povedal Hainer.

"Med zadnjim sestankom smo rekli, da si želimo do konca oktobra razjasniti zadeve. Do včeraj nismo slišali nič v tej smeri, zato smo stopili v stik z njegovim svetovalcem. Odgovor je bil, da ponudba še vedno ni zadovoljujoča, in da naj o njej razmislimo še enkrat. Nato smo se odločili ponudbo povsem umakniti. To pomeni, da ponudbe ni več,"je dodal.

Alaba je pri Bayernu preživel praktično vso profesionalno kariero, nekaj mesecev je sicer kot posojen nogometaš preživel pri Hoffenheimu. Z Bayernom je osvojil dva naslova v Ligi prvakov in devetkrat osvojil nemško prvenstvo, še šestkrat pa državni pokal. Za rdeče je zbral 394 nastopov in dosegel 31 golov, dodal jim je še 49 podaj.