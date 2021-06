Kot se šika: Čehi z vročim Schickom in golom s polovice ugnali Škote

Škoti so nazadnje na velikem tekmovanju igrali leta 1998. Pričakovanja pred dvobojem s Češko so bila velika, tudi zaradi dejstva, da so Škoti jeseni dobili obe medsebojni tekmi v ligi narodov. Toda to je bil račun brez krčmarja, natančneje Patrika Schicka, ki je tokrat dvakrat zatresel škotsko mrežo in poskrbel za zadetek, ki bo v konkurenci za najlepši gol turnirja.

Prvi polčas na Hampden Parku je postregel z dokaj enakovredno predstavo, v kateri so imeli oboji svoje trenutke, na glavni odmor pa so vendarle z lažjim korakom šli Čehi. Ti so namreč v 42. minuti dosegli vodilni zadetek, potem ko je Vladimir Coufal z natančno podajo z desne strani v osrčju kazenskega prostora našel Schicka, ta pa je z glavo matiral Davida Marshalla.

Vratar Derbyja se je sicer pred tem enkrat izkazal, posredoval pa je prav po strelu Schicka v 16. minuti. Škoti so tudi imeli dve lepi priložnosti za zadetek, v 18. minuti je Lyndon Dykes zgrešil cilj, v 32. minuti pa je Liverpoolov branilec Andy Robertson prišel do odprtega strela z roba kazenskega prostora, takrat pa je svoje delo izvrstno opravil češki čuvaj mreže Tomaš Vaclik. Takoj po začetku drugega polčasa je spet Schick prišel do strela v kazenskem prostoru, izkazal pa se je Marshall, tako kot nekaj trenutkov pozneje po poskusu Vladimirja Daride. V 48. minuti pa je na drugi strani s 17 metrov Jack Hendry zadel prečko čeških vrat. Takoj zatem se je spet izkazal Vaclik, ki je preprečil avtogol.