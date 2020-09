Kot strela z jasnega: Balov agent v pogovorih s Tottenhamom

Prestop valižanskega superzvezdnika Garetha Balaiz madridskega Reala v londonski Tottenham bi bil brez dvoma eden izmed vrhuncev letošnjega poletno-jesenskega prestopnega roka. Bale je k Realu seveda prišel ravno iz vrst "spursov", leta 2013 je bil celo drugi najdražji nogometaš vseh časov, kasneje pa se je izkazalo, da je Madridčane stal (vsaj) 100 milijonov evrov in tako presegel tudi takratnega rekorderja Portugalca Cristiana Ronalda.

Bale je pri Realu osvojil že štiri naslove v Ligi prvakov in dve državni lovoriki, zabil pa je več kot 100 golov, a je že dlje časa v nemilosti trenerja Zinedina Zidanain navijačev. Kljub že večkrat izraženi želji po slovesu se ga Real v minulih sezonah ni želel odreči, kako bo zdaj, ko naj bi na vrata Santiaga Bernabeua potrkali Londončani, ki jih z vodstvom Reala druži že desetletje plodnega medsebojnega poslovanja?

'Tam si želi biti'

"Gareth ima še vedno rad Spurse,"je govorice o povratku še vedno izjemno priljubljenega Valižana podžgal njegov agent Jonathan Barnett, ki je v torek zvečer spregovoril za BBC Sport Wales. "Govorimo. Tam si želi biti," je začetek pogajanj oziroma pogovorov tudi potrdil Barnett.

BBCje na svojih športnih straneh zapisal, da je ekipa nekdanjega trenerja Reala Joseja Mourinhablizu podpisa pogodbe z madridskim bočnim branilcem Sergiem Reguilonom, ki ga je lovil tudi Manchester United. BBCdodaja, da je pri situaciji z Balom trenutno najbolj verjetno, da se bo v britansko metropolo vrnil kot posojen nogometaš.

Problematična plača

"Ovrgli niso niti možnosti polnopravnega prestopa, Real želi povrniti nekaj stroškov v želji, da se znebijo igralca z največjo pogodbo," je poročal BBC. Ravno plača valižanskega reprezentanta in velikega ljubitelja golfa bo verjetno predstavljala največjo oviro "spursom", dodaja britanski javni servis. Bala na stadion Santiago Bernabeu namreč veže še dvoletna pogodba, ki mu prinaša okoli 653 tisoč evrov na teden.

"Manchester United so tudi povezovali z Balom, ki ga na Old Traffordu še vedno vidijo kot možno tarčo v prestopnem roku, če jim ne bo uspelo pripeljati Jadona Sancha iz Borussie Dortmund. Tottenham ima po drugi strani dodaten čustveni magnet za igralca, ki so ga kot 17-letnika leta 2007 pripeljali iz Southamptona in mu pomagali pri razvoju v enega najboljših igralcev na svetu," je trdi BBC.

Prvi znaki nezadovoljstva že leta 2017

Bale je odlično začel s svojo etapo pri Realu in "kraljevemu klubu" v svoji prvi sezoni pomagal do osvojitve težko pričakovanega desetega naslova v Ligi prvakov leta 2014, ključen gol je tako kot proti Atleticu v Lizboni prispeval tudi v uspešnem finalu kraljevega pokala v Valenciji proti Barceloni. Do leta 2018, ko je z dvema goloma odločil finale Lige prvakov proti Liverpoolu v Kijevu, se Bale tudi zaradi številnih poškodb ni več približal stanovitnosti iz prve sezone, tudi po slovesu Ronalda pa mu ni uspelo prevzeti štafetne palice iz rok Portugalca in še zdaleč ni postal "franšizni" igralec, kot so to od njega pričakovali vodilni v klubu, ki jih skupaj z navijači bolj pogosto kot z goli "navdušuje" z domnevno brezbrižnostjo, slabim znanjem španskega jezika in (pre)pogostim igranjem golfa, tudi v trenutkih, ko to ni najbolj primerno.

Tudi odnos s trenerjem Zidanom je več kot očitno povsem razpadel. O tem priča tudi število minut, ki jih je Bale odigral po nadaljevanju prekinjene sezone v Primeri Division. Realu je do naslova pomagal z vsega 100 minutami na zelenici, začel pa je le eno tekmo. BBCje svoj prispevek sklenil s spominom na leto 2017, ko je Real z Zidanom osvojil prvi državni naslov, Bale pa se je po mnenju BBCže ob takratnem proslavljanju uspeha "opazno držal na obrobju". V treh letih se zdi, da se ni spremenilo veliko ...