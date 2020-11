Kot v starih časih: Mourinho zbada, Guardiola vrača udarec

Josep Guardiolaje na novinarski konferenci pred tekmo Manchester Cityja in Tottenhama na domačem stadionu Etihad dejal, da je že prestar za besedne obračune s Josejem Mourinhom. Ta je še pred Guardiolovim "zmenkom" z mediji iz Londona sporočil, da bo po njegovih informacijah Cityjev zvezdnik Raheem Sterlingnared za obračun s Tottenhamom, potem ko je zaradi poškodbe manjkal na zadnjem reprezentančnem zboru angleške izbrane vrste. Dodal je tudi, da "nekateri" trenerji pritiskajo na selektorja Garetha Southgata, a Guardiola navedb Portugalca ni želel komentirati.

"Morate govoriti z zdravniki o teh drugih rečeh, ne sprašujte mene," je dejal Guardiola. "Imam skoraj 50 let. Dovolj sem star, da razumem. Poslušajte, ne bom odgovarjal na nič o Joseju. Raheem je danes opravil prvi trening. Mourinho mora govoriti z zdravnikom angleške reprezentance in zdravnikom Manchester Cityja. Morda je Mourinho zdravnik, ne vem. Obtožil nas je nečesa, kar naj bi storili, a to ni resnično."

Ni pričakoval, da bo trajalo sedem let

Veliko bolj je v zadnjih dneh seveda odmevala novica, da je Guardiola kar malce nepričakovano za dve sezoni podaljšal pogodbo s sinje modrimi. To pomeni, da bi lahko na stadionu Etihad deloval vse do leta 2023, kar bo z naskokom njegova najdaljša trenerska služba v karieri. A trenutno še vedno 49-letni Katalonec ne izključuje možnosti, da bi ostal še dlje.

"Ne vem, ko sem prišel sem, nisem pričakoval, da bo trajalo sedem let. Ne vem, kaj se bo zgodilo. Odvisno je od rezultatov, če smo pošteni,"je dodal Guardiola."Če bomo uspešni in srečni, zakaj pa ne? Če ne bomo uspešni, bomo manj srečni in mislim, da se bomo spremenili. To je preprosto. Tukaj sem in še naprej bom poskušal beležiti neverjetne uspehe. Lani smo osvojili dva naslova, osvojili smo jih osem v treh sezonah in to si želimo ponoviti."