Koulibaly razkril drugo plat selitve v Savdsko Arabijo

Eksodusu nogometnih zvezdnikov iz Evrope v Savdsko Arabijo ni videti konca. Trendu, ki ga je začel Cristiano Ronaldo, se je nedavno pridružil tudi Kalidou Koulibaly. Kaj motivira vse več nogometašev, da se poslovijo od Lige prvakov in elitnih evropskih prvenstev in kariero nadaljujejo na Bližnjem vzhodu, verjetno ni treba posebej razlagati. A vendar je Koulibaly, eden najboljših osrednjih branilcev na svetu, razkril tudi drugo plat zgodbe.

icon-expand Kalidou Koulibaly bo v naslednjih treh sezonah zaslužil 90 milijonov evrov. FOTO: Al-Hilal

Kalidou Koulibaly je kar osem sezon preživel pri Napoliju, od koder se je lani poleti preselil v Chelsea. V Londonu ni ostal dolgo, saj je pred kratkim podpisal triletno pogodbo s savdijskim Al-Hilalom. Zaslužil bo vrtoglavih 30 milijonov evrov na sezono, kar je približno dvakrat več, kot je v žep pospravil pri Chelseaju. Izkušeni Senegalec se je po uradni potrditvi prestopa vrnil v Neapelj, kjer z družino preživlja dopust. V obsežnem intervjuju za Corriere dello Sport pa se je razgovoril o motivih za selitev v Savdsko Arabijo. "Kot musliman sem izbral pravo državo. Vesel sem, da sem kot eden prvih izbral prvenstvo, ki se še razvija. Upam, da bom državi, predvsem pa klubu, pomagal pri pisanju novega športnega poglavja. A tu je še nekaj pomembnejšega." "Svoji celotni družini bom omogočil udobno življenje. Od staršev do bratrancev in sestričen. Predvsem pa bom lahko financiral aktivnosti svoje fundacije v Senegalu. V vasi, kjer sta se rodila in poročila moja starša, smo že zgradili pediatrično kliniko. Skupaj z bratom sva uresničila sanje. Pomagala sva vsaj 15 vasem, kjer so morali ljudje do zdaj potovati vsaj 50 minut, da so prišli do zdravnika" je humanitarno noto prestopa v občutno manj kakovostno, a zato toliko bogatejše prvenstvo, poudaril 32-letnik, ki že načrtuje nove dobrodelne "podvige".

"Prejšnji teden smo obiskali Dakar (prestolnico Senegala, op. a.), kjer smo položili temeljni kamen za novo bolnišnico. Sedaj je na državi, da nam pomaga z zdravniki. Imamo pa še toliko drugih idej. V Senegal in Zahodno Afriko bomo investirali veliko denarja. Pomagali bomo mladim, oni so prihodnost naše države in sveta." Koulibaly ni skrival navdušenja, kako so ga sprejeli v novem klubu, ki domuje v Rijadu, glavnem mestu Savdske Arabije. "Vse so naredili, da bi se počutil dobro. Rijad me je sprejel na neverjeten način. Predsednik kluba mi je izkazal ogromno spoštovanja, ki sem ga v svoji karieri le redko doživel. Izkazano ljubezen jim želim povrniti na igrišču."

icon-expand Kalidou Koulibaly je za Senegal na 70 tekmah dosegel en zadetek. FOTO: AP