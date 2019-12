Koulibaly utegne postati najdražji branilec v zgodovini

Španec Mikel Arteta je na klopi Arsenala nasledil Šveda Freddia Ljungberga, ki je bil začasna rešitev, potem ko se je klub konec novembra razšel z Unaijem Emeryjem. Arteta, ki je bil pred prihodom v Arsenal pomočnik Pepa Guardiole pri Manchester Cityju, je bil kot igralec član topničarjev od 2011 do 2016. Zanje je odigral 150 tekem in osvojil dva pokalna naslova Anglije. Španec je pogodbo podpisal za tri leta in pol.

"Senegalec je že nekaj časa v sporu z lastnikom Napolija Aureliom De Laurentisom, tako da je posel že v januarskem prestopnem roku zelo možen," trdi Gazzetta Dello Sport, ki dodaja da so 28-letnega Senegalca v svoje vrste v preteklosti vabili Barcelona, Real Madrid, Manchester United in tudi Juventus, takratna cena pa je bila točno 120 milijonov evrov. "De Laurentis je odgnal vse snubce, a stvari se spreminjajo, tako da utegne Koulibaly prav za to odškodnino v London že do konca januarja," pišejo otoški mediji. Če se bo to zares zgodilo, potem bo Senegalec postal najdražji branilec v zgodovini in bo zrušil dosedanji rekord, ki ga drži Harry Maguire. Ta je pred sezono iz Leicesterja prišel v Manchester za 87 milijonov evrov.