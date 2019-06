Koulibaly: Zaradi Sarrija sem ženo pustil samo s prvorojencem, on pa me je posadil na klop

A ideja, da bi moštvo zapustil pred tekmo, morebiti obračun celo izpustil, pa se je Sarriju zdela nesprejemljiva. Ko je branilec stopil do Sarrija in mu pojasnil, kaj se dogaja, mu je ta odvrnil: "Ne, ne, ne. Nocoj te potrebujem. Kouli, resnično te potrebujem. Ne zapusti nas," ga je moledoval Sarri. Koulibaly je, kot se sam spomne, skoraj izgubil razsodnost. "Za rojstvo mojega sina gre. Naredite, kar želite. Lahko me kaznujete, lahko me suspendirate, lahko mi ne izplačate plače, briga me. Odhajam," je bil jasen Koulibaly.

V kolumni za The Players Tribune, platformi, kjer mnogi športniki širom sveta delijo svoje življenjske zgodbe, je Kalidou Koulibaly opisal izkušnjo z razvpitim novopečenim trenerjem Juventusa . "Zgodilo se je januara leta 2016. Moja žena je bila na poti v bolnišnico, saj sva pričakovala prvega otroka. Mene je z ekipo zvečer istega dne čakal obračun s Sassuolom . Imeli smo sestanek, kjer smo pregledovali še zadnje videoposnetke nasprotnikov. Telefon mi je vibriral brez prekinitve. Ponavadi ga izklopim, a šlo je za mojo ženo. Skrbelo me je zanjo. Klicala me je šestkrat. Takrat je bil naš trener Maurizio Sarri. Bil je poseben človek. Nisem se želel oglasiti v sobi, kjer smo imeli sestanek, zato sem stekel iz sobe in se javil na telefon. Moj prvorojenec je bil na poti. Moral sem priti nemudoma," se izkušnje spominja Koulibaly.

Po nekaj prerekanja je Sarri naposled le popustil in Koulibaly je lahko prisostvoval rojstvu sina, a le pod pogojem, da se bo vrnil pred tekmo. Senegalec je pristal, odhitel v neapeljsko bolnišnico, kjer se mu je rodil sin Seni. "Če niste nikoli postali starš, potem ne morete razumeti, kako se počutiš, ko se to zgodi prvič. Sarri mi je pustil oditi ob 12.00, uro in pol kasneje je bil sin že rojen. Še vedno je to najlepši dan mojega življenja," se sinovega rojstva spominja steber Napolijeve obrambe. A le dve uri in pol po njegovem odhodu iz Napolijevega tabora je sledil Sarrijev klic: "Kje si Kouli? Saj boš prišel, mar ne?" "Morate razumeti, kako nor je Sarri. To mislim v dobrem smislu, a Sarri je nor," je stanje tistega dne opisal Koulibaly. "Žena je bila od poroda izjemno utrujena, potrebovala me je. A potrebovali so me tudi soigralci, vsi pa veste, kako zelo ljubim mesto, klub in njegove navijače."

Ko pa je branilec prispel na stadion, ga je tam čakalo neprijetno presenečenje. Njegovega dresa ni bilo nikjer, kar je pomenilo, da na igrišče ne bo stekel s prvo enajsterico. Ves zaprepaden je stopil do Sarrija in ga povprašal, kaj se dogaja. "Mislil sem, da me zaj*****. Posadil me je na klop za rezervne igralce. Rekel si, da me potrebuješ! Svojo ženo sem pustil samo. Ravnokar je rodila" je bil začuden Koulibaly. Sarri pa mu je odvrnil v svojem stilu:"Nisem ti lagal. Potrebujem te na klopi, tam tudi si." Sarri se je odločil da tekmo začne z branilskim parom Raul Albiol-Vlad Chiriches. Koulibaly je sicer dobil priložnost na tekmi, ko je vstopil v 68. minuti srečanja, Napoli pa je tekmo dobil s 3-1.