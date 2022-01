Kous podaljšal do 2025, na posojo prišel tudi hrvaški vratar

Žiga Kous pa je danes podpisal novo, dolgoročno pogodbo z Muro, ki ga zdaj veže do maja 2025. Kous je za Muro doslej zbral že 223 nastopov in je na klubski lestvici na četrtem mestu, več nastopov so zbrali le Adamo Baranja, Matic Maruško in Franc Cifer.

"Zelo vesel sem, da so se v klubu odločili, da mi ponudijo dolgoročno pogodbo. Z veseljem sem jo sprejel in verjamem, da bom povrnil zaupanje kluba. Res je, da so obstajale tudi ponudbe iz tujine, ampak na koncu sem se odločil, da ostanem v klubu, ki mi je kot nogometašu omogočil vse in kjer sem pomagal spisati največje uspehe v zgodovini. Verjamem, da lahko te uspehe tudi ponovimo," je za spletno stran kluba dejal Kous.