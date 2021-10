Kous: Zelo sem vesel gola, ampak bi marsikaj za ta gol zamenjal

Po tekmi sta izjavo podala vezist Nik Lorbek in strelec zadetka Žiga Kous, ki sta bila soglasna, da je bila tekma težka, a dobra izkušnja za naprej.

Lorbek je bil s predstavo, ki so jo Prekmurci prikazali, na trenutke zadovoljen, a se zaveda, da je Tottenham na višjem nivoju: "Mislim, da smo imeli faze tekme, ko smo dobro igrali, dobro stali na igrišču, ampak to so take ekipe, ki kaznujejo male napake, ko začutijo tiste par priložnosti in to krasi take močne ekipe."

25-letnik se zaveda, da so slabo začeli tekmo, a sčasoma ujeli ritem in za kratek časi postali konkurenčni angleškim nasprotnikom: "Težko je, ne igramo vsak dan takih težkih tekem, treba bi se bilo malo prej mogoče adaptirati na vse skupaj. Poskusili smo, hitro smo dobili dva poceni gola, ki sta nas nato malo zavrla v prvem polčasu, ampak moramo se naučiti nekaj s take tekme za drugič, ko bomo igrali v podobnem ambientu na podobnem stadionu, da hitreje pridemo v tekmo. Mislim, da smo se drugi polčas nekako adaptirali na tempo, vse skupaj nam je bilo malo lažje, bili smo bolj agresivni, bližje igralcem, hitreje smo prihajali do priložnosti zaradi tega in zato so potem oni morali menjati tri igralce."

O prvem letošnjem evropskem gostovanju na povsem novem, modernem Tottehamovem stadionu, pa je dejal: "Je neka izkušnja, ampak na koncu koncev so tudi oni samo igralci, pač na višjem nivoju. Ne doživiš vsak dan nekaj takega ... moramo odnesti nekaj pozitivnega iz tega, da bomo še kdaj lahko igrali v takih ambientih na evropskih stadionih."

Pohvalil je tudi soigralca Kousa, ki je poskrbel, da je imela tudi Mura razlog za veselje na tekmi: "Žiga je lepo zadel, ima svoje prebliske vsakih nekaj tekem, tako da za gol res vsaka čast."