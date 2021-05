Žiga Kous: Morda sem se precenil, domov sem se vrnil že naslednji dan

»Vrnil sem se v nedeljo okoli 15. ure. Dlje ni šlo, postavil sem si previsoke cilje. Smo se pa dobro poveselili, zagotovo smo si vzeli več kot dovolj časa za slavje,«pravi simpatični Prekmurec, ki je v Ljudskem vrtu visoko dvignil pokal za najboljšega v državi.»Ko smo dosegli drugi gol, smo vedeli, da je to to. Tekma je bila težka. Trener Ante Šimundža nam je ob polčasu dejal, da smo pokazali kakovost in da če smo dosegli en gol, zakaj ne bi še enega ali dva. Kljub temu, da je Maribor izenačil v za nas najslabšem možnem trenutku, nas to ni zaustavilo,« nadaljuje Žiga Kous in se strinja s tezo, da je bila Mura ob vseh nihanjih Maribora in Olimpije tista, ki je pokazala največjo kakovost, predvsem pa kontinuirane dobre igre in rezultate.

»Zares smo se začeli zavedati, da nam lahko uspe, šele po tekmi med Olimpijo in Sežano, ko je slednja slavila v Stožicah. Po tekmi so v našo Whatsapp skupino začela deževati sporočila o tem, da lahko tri dni kasneje osvojimo naslov,« se turbulentnega tedna na slovenskih zelenicah z veseljem spominja 28-letni bočni branilec.

»Že v sredo smo odigrali eno finalno tekmo proti Domžalam in si prislužili evropsko vstopnico, tekma z Mariborom pa je bil drugi finale.«Finale, ki so ga igrali na gostujočem terenu, pred vročekrvnimi mariborskimi navijači. Mura pa je imela svojo podporo, že zjutraj so jih najzvestejši navijači pospremili iz Murske Sobote proti Mariboru, na stadionu pa je zgodovinsko zmago svojega kluba videlo tudi nekaj najsrečnejših podpornikov Mure. »Energija je bila na naši strani. Neverjeten občutek nam dajejo naši navijači. Ko imamo slabše minute na igrišču, nas vedno dvignejo in pomagajo. Imeti navijače za sabo, je super, imeti takšne navijače, kot jih ima Mura, pa pomeni, da potem na igrišču »letiš«. Dobesedno.«