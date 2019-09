Kovač: Coutinho? Naši igri daje novo dimenzijo

Trener nemškega nogometnega velikana Niko Kovač ima sicer pred prvenstveno tekmo proti Kölnu precej kadrovskih težav. Na seznamu poškodovanih so se Leonu Goretzki in Davidu Alabi pridružili Joshua Kimmich , Lucas Hernandez in Kingsley Coman . " Joshua Kimmich si je na sredini tekmi lige prvakov proti Crveni zvezdi zvil gleženj. Zaenkrat ni z njim nič hujšega. Lucas Hernandez ima prav tako težave z gležnjem, Kingsley Coman pa ima bolečine v vratu. Bomo videli, kako bosta v naslednjih dneh," je povedal Kovač, ki pa ima manj skrbi po prihodu kreativnega brazilskega vezista Philippeja Coutinha , ki je navdušil že z uvodnimi predstavami v dresu Bayerna .

"On daje igri poseben ton. Coutinho prinaša naši igri neko drugo dimenzijo. Hvaležni smo, da ga imamo. Mislim, da je srečen, ker je prišel v München. Pričakujem, da bodo njegove predstave še boljše v prihodnje, ko se dodobra spoznamo," je nemškim medijem hitel pripovedovati Kovač. Bayern v nemški Bundesligi sicer zaseda tretje mesto in mu v prvenstvu le ne gre vse po načrtih. "Igralci so v dobri formi in vrhunsko fizično pripravljeni. Res si želimo zmage. Pričakujem pozitivno serijo v obdobju do reprezentančne pavze," je še dejal hrvaški strokovnjak.