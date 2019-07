Kovač je dal Zidanu misliti: Bavarci gladko ugnali galaktike v Houstonu

Evropski velikani se ta hip v večini primerov mudijo v ZDA in Aziji, kjer se tudi z igranjem močnih tekem pripravljajo na novo sezono. V ZDA se odvija Mednarodni pokal prvakov. V Houstonu sta se pomerila Bayern in madridski Real, po koncu dvoboja pa so bili bolj zadovoljni v bavarskem taboru, saj so galaktike ugnali s 3:1. Za Špance je prvič zaigral tudi Belgijec Eden Hazard. Pomlajeni Arsenal je v Charlottu visoko premagal Fiorentino (3:0).

