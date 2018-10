Kovač na klopi Bayerna s tretjo zaporedno zmago dokončno lažje zadihal

Nogometaši Bayerna so prišli do tretje zaporedne zmage. V devetem krogu bundeslige so slavili na gostovanju v Mainzu. Na Opel Areni so premagali domačo zasedbo z 2:1. Niko Kovač si je s tretjo zaporedno zmago tako le kupil nekaj miru pred glasnimi kritikami, ki jih je bil deležen v zadnjem času. Remi Borussie Dortmund.

Goretzka je s krasnim strelom načel mrežo Mainza. FOTO: AP Bayern je v prvem polčasu močno prevladoval na zelenici v Mainzu, pod krasen zadetek pa se je v 39. minuti podpisal Leon Goretzka. Ta je z volejem izkoristil podajo Joshue Kimmicha in popeljal goste na odmor z vodstvom 1:0. V drugem polčasu pa so hitro pičili domačini, ki so izenačili prek nizozemskega vezista Jeana-Paula Boetiusa v 48. minuti tekme. Za nove tri točke bavarskega ponosa je poskrbel Thiago Alcantara, ki ga z izjemno natančno podajo našel Robert Lewandowski. Bayern je z drugo zaporedno ligaško zmago vsaj začasno skočil na drugo mesto, za vodilno Borussio, ki je tokrat pred domačimi gledalci le remizirala s Hertho Berlin (2:2), pa zdaj Münchenčani zaostajajo le dve točki. Izida:

Mainz – Bayern 1:2 (0:1)

Boetius 48.; Goretzka 39., Alcantara 62. Borussia Dortmund – Hertha Berlin 2:2 (1:1)

Sancho 27., 61.; Kalou 41., 90+1./11-m