Kovač tudi uradno trener Wolfsburga

Po poročanju nemških medijev je imel Niko Kovač tudi ponudbo svojega domačega kluba Herthe iz Berlina, 50-letni trener pa si je želel ponudbo iz Anglije, a je na koncu izbral Wolfsburg. Kovač, nekdanji vrhunski nogometaš, kasneje pa trener Eintracht Frankfurta, Bayern Münchna in Monaca, naj bi nakazoval, da ima Wolfsburg v bližnji prihodnosti velike načrte. Jasno je, da ima klub izjemne pogoje za delo, glavni pokrovitelj pa je tudi v času pandemije covida-19 ostal stabilen partner.

Kovač bo zamenjal Floriana Kohfeldta, ki ni zadovoljil klubskih ambicij. "Vsak trener da vedno vse od sebe. Zase lahko rečem to, da sem bil vse življenje zelo marljiv in to sem iz aktivnega nogometa prenesel tudi v trenerski posel," pa je o svojem delu povedal Kovač, ki pravi, da je treba nogometaše motivirati in podpirati, obenem pa jih razvijati in od njih zahtevati maksimum, ločnica v pristopu pa je včasih zelo tenka. Kovač je bil tudi selektor Hrvaške, ki jo je leta 2014 popeljal na SP.