Kovač: Verjamem, da lahko Monaco vrnem v vrh francoskega nogometa

Zase pravi, da ni tip trenerja, ki bi mirno posedal na klopi in opazoval, kaj se dogaja na zelenici. "Nogomet je moja strast, brez katere ni moč storiti ničesar," je v pogovoru za francoske medije uvodoma dejal starejši od bratov Kovač, ki je hitro spoznal, kaj je bila morda ključna težava nogometašev Monaca v minuli sezoni, da se niso uspeli zavihteti višje od 9. mesta na prvenstveni razpredelnici.



"Sem trener, ki verjame v pravilo, da napadalci-strelci dobivajo tekme, obramba pa lovorike. To se je že nič kolikokrat potrdilo v praksi in od tega ne mislim odstopati. Videl sem, da je Monaco prejel kar 44 zadetkov na 28 tekmah, kar je odločno preveč za takšno raven tekmovanja. Reims, denimo, pa je na drugi strani prejel le 21 zadetkov, zato je končal tri mesta višje od nas. To je stvar, ki je odvisna od igre celotnega moštva. Toda tudi mi bomo stremeli k napadalni, agresivni in učinkoviti igri,"je Niko Kovač odločno začel novo poglavje v svoji trenerski karieri, v isti sapi pa poudaril, da si s svojimi varovanci želi vzpostaviti korekten profesionalni odnos, da pa od njih ne pričakuje, da bodo njegovi prijatelji.