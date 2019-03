Kovač želi Valižana, Zidane prepričal Pereza za nakup Senegalca

Ta možnost naj bi po poročanju kraljevemu klubu precej naklonjenega Asa vzbudila zanimanje pri 29-letniku, ki očitno ocenjuje, da je napočil čas za spremembo klubskega okolja. "To je prestop, ki privlači vse vpletene strani, in s tem tudi nogometaša samega," As prenaša izjavo anonimne osebe blizu Bala za spletni portal TeamTalk. Valižanski krilni napadalec je okrepil galaktično slačilnico pred slabimi šestimi leti za dobrih 90 milijonov evrov odškodnine, kolikor je predsednik Reala Florentino Perez poleti 2013 odštel Tottenhamu. Temu, da vseh svojih nogometnih veščin ni uspel docela uveljaviti, so botrovale številne poškodbe, a tudi dejstvo, da se Bale ni uspel ali želel prilagoditi novem okolju, v katerem se - razen ob redkih izjemah oziroma prebliskih - nikoli zares ni uspel približati predstavam iz obdobja, ko je blestel v dresu Tottenhama.



Zidane prepričal 'šefa'

Če je prestop Bala v vrste bavarskega ponosa v tem trenutku še vedno precej vprašljiv, pa naj bi se v Madridu znova začeli pogovarjati o nakupu odličnega senegalskega napadalca, sicer člana Liverpoola, Sadia Manea. Slednjega je stari/novi šef slačilnice 'galaktikov' Zinedine Zidane želel pripeljati na Santiago Bernabeu že prejšnje poletje, a se je po tretjem zaporednem slavju v Ligi prvakov na presenečenje mnogih odločil zapustiti klop Reala.