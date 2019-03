Kovač znova na udaru kritik: 'To ni bilo podobno ničemur'

Ta se je na presenečenje mnogih prvič, odkar je njegov dobri prijatelj Niko Kovačlansko poletje zasedel mesto glavnega trenerja pri bavarskem velikanu, postavil na stran kritičnih medijev, ki so zadnji ligaški remi münchenskega Bayerna v Freiburgu (1:1) označili za nov veliki spodrsljaj nekdanjega kapetana hrvaške izbrane vrste.



"Odigrali smo zelo slabo tekmo. Predvsem sem razočaran nad pristopom posameznikov, ki niso krenili v dvoboj lačni novih točk oziroma zmage. Sprašujete me, kaj bo potrebno v prihodnje spremeniti v naši igri? Vse, popolnoma vse, če bomo želeli konkurirati za osvojitev naslova državnih prvakov. S tokratno predstavo sem zelo razočaran,"je besede športnega direktorja evropskih klubskih prvakov izpred šestih let Hasana Salihamidžića citiral Kicker. Kovač ni bežal od svoje odgovornosti, ravno nasprotno, pridružil se je besedam svojega nadrejenega in priznal, da so ga varovanci tokrat pustili na cedilu.