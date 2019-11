Kovačevi zadnji trenutki v Münchnu: analiza tekme in kritike igralcem

"Hvala,"je elektronskem v sporočilu, ki so ga prejeli vsi zaposleni pri Bayernu, zapisal Niko Kovač. "Hvala, ker ste me skupaj z bratom (pomočnikom Robertom Kovačem, op. a.) ljubeče sprejeli, da ste bili vedno na voljo in nama v vseh trenutkih izkazovali podporo. Zdaj bo imel Bayern še enega navijača več,"je med drugim zdaj že bivšim sodelavcem sporočil 48-letni Berlinčan.

A njegovi zadnji trenutki z igralci članskega moštva niso bili tako ganljivi, vedno dobro obveščeni tabloid Bildje razkril nekaj podrobnosti z nedeljskega treninga, ki je sledil sobotnemu polomu proti Eintracht Frankfurtu (5:1). Medtem, ko so vodilni možje kluba odločali o njegovi usodi, je Kovač svoje varovance v klubskem centru na Säbener Strasse zbral ob 9.45 zjutraj in jim pripravil 20-minutni monolog. Pokazal naj bi jim 25 posnetkov s sobotne tekme in "seciral" vsako napako posebej.

Od izgubljanja lahkih žog do pomanjkanja inteligence

"Ne poskušaj delati čarovnij," naj bi zabrusil španskemu vezistu Thiagu Alcantari. "Izgubljaš preveč lahkih žog," pa je bila kritika Sergu Gnabryju, ki je še pred nekaj tedni tako zablestel na tekmi Lige prvakov v Londonu, kjer je ob zmagi nad Tottenhamom s 7:2 zabil kar štiri gole. Izključenemu Jeromu Boatengu, ki je dobil rdeči karton zaradi prekrška na robu kazenskega prostora, ko je bil zadnji branilec v liniji, naj bi dejal: "V tej situaciji moraš biti pametnejši."

Nihče naj mu ne bi ugovarjal, medtem ko jim je nekdanji kapetan hrvaške izbrane vrste zabrusil, da niso dovolj "pozorni" in da dogovorov s treningov nato ne prikažejo na tekmah.

BAYERN

Bi lahko dolgoročnejšo priložnost dobil spoštovani Flick?

"Komentiramo in treniramo določene stvari, a jih vi na igrišču ne prenesete v prakso,"je igralcem zabičal Kovač, od katerega se na družbenih omrežjih ni poslovil nihče od varovancev.

In medtem, ko so glavni kandidati za izpraznjeni vroči stolček Portugalec Jose Mourinho, Italijan Massimiliano Allegri(oba sta brez kluba) in nizozemski trener Ajaxa Erik ten Hag, nekdanji trener B-ekipe Bavarcev, je težka naloga na prihajajočih tekmah v rokah dosedanjega Kovačevega pomočnika Hansa-Dieterja "Hansija" Flicka. Nemca se morda spominjate kot pomočnika nemškega selektorja Joachima Löwa, s katerim je pri "elfu" sodeloval od leta 2006 pa do sanjskega leta 2014, ko so Nemci v Braziliji osvojili naslov svetovnih prvakov.

Pet sezon je 54-letni Flick pred začetkom sodelovanja z Nemško nogometno zvezo preživel kot glavni trener Hoffenheima, to poletje pa je službo našel pri Bayernu, kjer naj bi v očeh jedra moštva užival veliko spoštovanje. A veliko časa za "spoznavanje" ne bo, saj rdeče čakata pomembni tekmi v Ligi prvakov (Olympiakos) in že tradicionalno eden najpomembnejših obračunov v Bundesligi proti stari nasprotnici Borussii Dortmund.